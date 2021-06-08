Хоккеист сборной Казахстана обратился к «Барысу» после перехода в ЦСКА

30-летний швед продолжит карьеру в московском ЦСКА, с которым подписал трехлетний контракт. В «Барысе» Сведберг провел три сезона — за это время провел 84 матча и набрал 22 очка (6+16) при показателе полезности «+24».

«Спасибо “Барысу” за эти три сезона. Я очень признателен за любовь и поддержку, которые я и моя семья получали все это время. Спасибо моим товарищам по команде, сотрудникам клуба, тренерам и всем замечательным болельщикам. И наконец, спасибо сборной Казахстана за незабываемый опыт. До скорой встречи», — написал Сведберг на своей странице в Instagram.