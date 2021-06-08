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19:19 (мск), источник: ТАСС

Рига отказалась проводить Неделю звезд КХЛ в 2022 году

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Неделя звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2022 году состоится не в Риге. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

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Источник: Reuters

В 2021 году Неделя звезд хоккея должна была пройти в Риге с 16 по 24 января, но была отменена из-за эпидемиологической обстановки в стране. Должны были пройти матчи лучших игроков Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд КХЛ.

«Мы планировали и год назад провести Неделю звезд в Риге, — сказал Морозов. — Сейчас мы получили официальный отказ от Риги, они не смогут провести. Мы ищем другое место, которое нам позволит провести мероприятие в данной ситуации».

Матч звезд КХЛ проходит с 2009 года. Четыре раза он проводился вне России: в 2010 году — в Минске, в 2012-м — в Риге, в 2014-м — в Братиславе, в 2018-м — в Астане.

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