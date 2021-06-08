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19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Морозов рассказал, как будет играть «Динамо» Мн в Риге после ситуации с флагом на ЧМ-2021

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о том, как ситуация с заменой белорусского флага на чемпионате мира-2021 в Риге (Латвия) может повлиять на отношения между минским и рижским «Динамо» в КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Как будет играть минское “Динамо” в Риге и рижское “Динамо” в Минске с учётом всей ситуации? На данный момент мы следим. У нас стандартная ситуация, хоккей — вне политики. Белорусов же сейчас пустили на чемпионат мира. Никаких политических ограничений нет, которые не позволили бы нам провести чемпионат.

Если случится форс-мажорная ситуация, то у нас есть запасные варианты. Есть площадки в России, на которых можно провести какие-то вынесенные матчи. Как, например, была ситуация с “Йокеритом”. Мы держим все варианты в голове, но сейчас мы держим в голове то, чтобы хоккей был вне политики. Все болельщики ждут хоккея. Если снимут вопрос по пандемии, то будет хороший наплыв болельщиков. Не хочется, чтобы политики вмешивалась в это», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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