MVP сезона КХЛ стал капитан «Динамо» Шипачев
8 июня КХЛ объявляет лауреатов наград по итогам сезона-2020/21.
8 июня КХЛ объявляет лауреатов наград по итогам сезона-2020/21.
Самым ценным игроком сезона-2020/2021 лига признала нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева. Он стал обладателем приза «Золотая клюшка».
Шипачев в завершившемся сезоне второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата — 57 матчей, 67 (20+47) очков, «+28». Также Вадим стал вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков и отдавшим 500 результативных передач.