MVP сезона КХЛ стал капитан «Динамо» Шипачев

Шипачев в завершившемся сезоне второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата — 57 матчей, 67 (20+47) очков, «+28». Также Вадим стал вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков и отдавшим 500 результативных передач.