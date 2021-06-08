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21:29 (мск), источник: Sport24

MVP сезона КХЛ стал капитан «Динамо» Шипачев

8 июня КХЛ объявляет лауреатов наград по итогам сезона-2020/21.

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Источник: Sport24

Самым ценным игроком сезона-2020/2021 лига признала нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева. Он стал обладателем приза «Золотая клюшка».

Шипачев в завершившемся сезоне второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата — 57 матчей, 67 (20+47) очков, «+28». Также Вадим стал вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков и отдавшим 500 результативных передач.

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