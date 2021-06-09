На кубок Гагарина нанесли гравировку после победы «Авангарда». Первые фамилии на ней — Миллер и Дюков
Защитник «Авангарда» Максим Гончаров выложил фотографию трофея, на который нанесли гравировку после победы омского клуба в
Защитник «Авангарда» Максим Гончаров выложил фотографию трофея, на который нанесли гравировку после победы омского клуба в
Первым в списке победителей значится глава «Газпрома» Алексей Миллер, вторым — председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть», президент РФС Александр Дюков. Третьим идет председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.
«Добро пожаловать в историю!» — написал Гончаров.
Сеть АЗС «Газпромнефть» — один из генеральных партнеров «Авангарда».