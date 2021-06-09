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10:54 (мск), источник: Sports.Ru

На кубок Гагарина нанесли гравировку после победы «Авангарда». Первые фамилии на ней — Миллер и Дюков

Защитник «Авангарда» Максим Гончаров выложил фотографию трофея, на который нанесли гравировку после победы омского клуба в плей-офф КХЛ-2021.

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Источник: РИА "Новости"

Первым в списке победителей значится глава «Газпрома» Алексей Миллер, вторым — председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть», президент РФС Александр Дюков. Третьим идет председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

«Добро пожаловать в историю!» — написал Гончаров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сеть АЗС «Газпромнефть» — один из генеральных партнеров «Авангарда».

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