«Принял решение легко». Натурализованный защитник сборной Казахстана прокомментировал уход из «Барыса» в ЦСКА
Он не считается теперь в КХЛ легионером.
Он не считается теперь в КХЛ легионером.
Новоявленный защитник сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг прокомментировал свой переход в ЦСКА. В интервью для сайта армейцев он отметил, что довольно легко согласился уйти туда из «Барыса».
— На самом деле, когда я узнал от агента об интересе со стороны ЦСКА, то принял решение довольно легко. Играл против
— В ЦСКА несколько хоккеистов из Швеции. Знаком ли ты с кем-то
— Я уже играл вместе с Класом Дальбеком и Юакимом Нордстремом в США. То, что я перехожу в новую команду, в которой уже знаю нескольких хоккеистов, однозначно поможет мне быстрее адаптироваться к новой среде и обстановке.
— Ты принимал участие в чемпионате мира в составе со сборной Казахстана.
— Это был потрясающий опыт. Я впервые играл на мировом первенстве, впервые представлял Казахстан. Жду следующего года, когда мы сможем сыграть перед нашими болельщиками.
— Какие планы до старта тренировочного лагеря?
—
— Какие цели ставишь перед собой на сезон?
— Думаю, что у всех хоккеистов ЦСКА только одна цель — выиграть Кубок Гагарина.
— Мог бы ты сказать несколько слов для наших болельщиков?
— Я очень счастлив присоединиться к ЦСКА и с нетерпением жду того момента, когда смогу выйти на лед перед армейскими болельщиками.
Напомним, что ранее Сведберг, уроженец Швеции, получил гражданство Казахстана и принял участие в чемпионате мира в Латвии. Теперь он не является легионером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).