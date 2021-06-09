«Принял решение легко». Натурализованный защитник сборной Казахстана прокомментировал уход из «Барыса» в ЦСКА

Новоявленный защитник сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг прокомментировал свой переход в ЦСКА. В интервью для сайта армейцев он отметил, что довольно легко согласился уйти туда из «Барыса».

— На самом деле, когда я узнал от агента об интересе со стороны ЦСКА, то принял решение довольно легко. Играл против красно-синих несколько раз. Слышал много хорошего о команде от игроков, с которыми разговаривал. Конечно, я знаю об истории и наследии клуба. Для меня это большая честь и гордость стать хоккеистом ЦСКА. К тому же цели и философия армейцев соответствуют моим целям и амбициям.

Читайте также Защитник сборной Казахстана Сведберг пополнил состав ЦСКА

— В ЦСКА несколько хоккеистов из Швеции. Знаком ли ты с кем-то из них? Поможет ли это быстрее адаптироваться в клубе?

— Я уже играл вместе с Класом Дальбеком и Юакимом Нордстремом в США. То, что я перехожу в новую команду, в которой уже знаю нескольких хоккеистов, однозначно поможет мне быстрее адаптироваться к новой среде и обстановке.

— Ты принимал участие в чемпионате мира в составе со сборной Казахстана.

— Это был потрясающий опыт. Я впервые играл на мировом первенстве, впервые представлял Казахстан. Жду следующего года, когда мы сможем сыграть перед нашими болельщиками.

— Какие планы до старта тренировочного лагеря?

— Каких-то особых планов у меня нет, буду проводить время с семьей и друзьями. И начну готовиться к сезону, буду тренироваться как на льду, так и за его пределами.

— Какие цели ставишь перед собой на сезон?

— Думаю, что у всех хоккеистов ЦСКА только одна цель — выиграть Кубок Гагарина.

— Мог бы ты сказать несколько слов для наших болельщиков?

— Я очень счастлив присоединиться к ЦСКА и с нетерпением жду того момента, когда смогу выйти на лед перед армейскими болельщиками.