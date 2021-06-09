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20:43 (мск), источник: Sport24

«Ак Барс» готов платить Зарипову 15−20 млн рублей за сезон по новому контракту

Казанский «Ак Барс» не достиг договоренности со своим 40-летним игроком Данисом Зариповым по продлению контракта, сообщает «БО Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб желает переподписать хоккеиста, но готов платить игроку 15−20 млн рублей, вместо запрашиваемых 60 млн стороной Зарипова.

На данный момент хоккеист находится на обследовании в Швейцарии и казанский клуб ждёт его результатов. Переговоры с ним продолжатся только после того, как он вернётся в Россию и только в том случае, если все его показатели будут в норме.

Ранее в СМИ сообщалось, что Зарипов хочет получать в «Ак Барсе» 60 млн рублей за сезон.

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