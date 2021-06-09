«Ак Барс» готов платить Зарипову 15−20 млн рублей за сезон по новому контракту
Казанский «Ак Барс» не достиг договоренности со своим 40-летним игроком Данисом Зариповым по продлению контракта, сообщает «БО Спорт».
Казанский «Ак Барс» не достиг договоренности со своим 40-летним игроком Данисом Зариповым по продлению контракта, сообщает «БО Спорт».
Казанский клуб желает переподписать хоккеиста, но готов платить игроку 15−20 млн рублей, вместо запрашиваемых 60 млн стороной Зарипова.
На данный момент хоккеист находится на обследовании в Швейцарии и казанский клуб ждёт его результатов. Переговоры с ним продолжатся только после того, как он вернётся в Россию и только в том случае, если все его показатели будут в норме.
Ранее в СМИ сообщалось, что Зарипов хочет получать в «Ак Барсе» 60 млн рублей за сезон.