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13:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» обменял лучшего снайпера команды в плей-офф Буше в «Локомотив»

Хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Рида Буше в «Локомотив» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт омского клуба.

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Источник: РИА "Новости"
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«Буше показал отличную игру в прошедшем сезоне, и мы, конечно, сделали ему максимально возможное предложение в рамках потолка зарплат. Однако игрок его отклонил, получив другое предложение из “Локомотива”. Мы имели возможность оставить права на Буше у себя и не позволить ему перейти в другой клуб КХЛ, однако посчитали, что так поступить с Ридом будет неправильно.

Поэтому было принято решение произвести с “Локомотивом” обмен. Мы благодарим Рида Буше за тот вклад, который он внес в наше чемпионство, и желаем ему успешного продолжения карьеры», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Буше стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем сезоне, набрав 48 (24+24) очков в 51 игре за омский клуб в регулярном чемпионате. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Рид Буше сыграл в 21 встрече, набрав 17 (8+9) очков.

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