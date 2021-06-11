«Авангард» обменял лучшего снайпера команды в плей-офф Буше в «Локомотив»

«Буше показал отличную игру в прошедшем сезоне, и мы, конечно, сделали ему максимально возможное предложение в рамках потолка зарплат. Однако игрок его отклонил, получив другое предложение из “Локомотива”. Мы имели возможность оставить права на Буше у себя и не позволить ему перейти в другой клуб КХЛ, однако посчитали, что так поступить с Ридом будет неправильно.



Поэтому было принято решение произвести с “Локомотивом” обмен. Мы благодарим Рида Буше за тот вклад, который он внес в наше чемпионство, и желаем ему успешного продолжения карьеры», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.