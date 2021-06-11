Хоккеист сборной Казахстана обратился к болельщикам после ухода из «Барыса»
Форвард сборной Казахстана Антон Сагадеев после перехода из «Барыса» в ярославский «Локомотив» поблагодарил бывших партнеров, тренеров и болельщиков столичного клуба.
Форвард сборной Казахстана Антон Сагадеев после перехода из «Барыса» в ярославский «Локомотив» поблагодарил бывших партнеров, тренеров и болельщиков столичного клуба.
«Хочу выразить искренние слова благодарности всем партнерам по команде, тренерам, персоналу, руководству и сотрудникам всей системы ХК «Барыс» за оказанное мне доверие и помощь в развитии. А также огромное спасибо всем болельщикам за то, что в сложные для команды моменты не отворачивались и поддерживали нас до самого конца. Я получал настоящее удовольствие играть при вашей сумасшедшей поддержке. Счастья вам и всех благ! До новых встреч!, — написал он в Instagram.
В прошлом сезоне КХЛ 27-летний хоккеист провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал десять (5+5) очков. В трех играх
Также выступал в составе сборной Казахстана на прошедшем чемпионате мира в Риге.
Напомним, что «Локомотив» возглавляет