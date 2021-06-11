Текущие события
Хоккей. НХЛ
8.06
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
9.06
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
02
Хоккей. НХЛ
9.06
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
10.06
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
62
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
63
Хоккей. НХЛ
13.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
13Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
18:14 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Казахстана обратился к болельщикам после ухода из «Барыса»

Форвард сборной Казахстана Антон Сагадеев после перехода из «Барыса» в ярославский «Локомотив» поблагодарил бывших партнеров, тренеров и болельщиков столичного клуба.

Наверх
Источник: instagram.com/saga89

«Хочу выразить искренние слова благодарности всем партнерам по команде, тренерам, персоналу, руководству и сотрудникам всей системы ХК «Барыс» за оказанное мне доверие и помощь в развитии. А также огромное спасибо всем болельщикам за то, что в сложные для команды моменты не отворачивались и поддерживали нас до самого конца. Я получал настоящее удовольствие играть при вашей сумасшедшей поддержке. Счастья вам и всех благ! До новых встреч!, — написал он в Instagram.

В прошлом сезоне КХЛ 27-летний хоккеист провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал десять (5+5) очков. В трех играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Также выступал в составе сборной Казахстана на прошедшем чемпионате мира в Риге.

Напомним, что «Локомотив» возглавляет экс-тренер «Барыса» и национальной команды белорус Андрей Скабелка.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
В Турции смягчили лимит. Сегодня эти парни сыграют с Италией
Скандал в сборной Франции: Мбаппе обиделся на Жиру после критики
Нападающий «Ахмата» стал игроком «Краснодара»
Рамзан Кадыров порассуждал о возможности боя с Хабибом
Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Спартаком» в суде
Сборная России проиграла Словении в Лиге наций
Бывший арбитр ФИФА Хусаинов сравнил Черчесова с Иисусом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь