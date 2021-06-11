Хоккеист сборной Казахстана обратился к болельщикам после ухода из «Барыса»

«Хочу выразить искренние слова благодарности всем партнерам по команде, тренерам, персоналу, руководству и сотрудникам всей системы ХК «Барыс» за оказанное мне доверие и помощь в развитии. А также огромное спасибо всем болельщикам за то, что в сложные для команды моменты не отворачивались и поддерживали нас до самого конца. Я получал настоящее удовольствие играть при вашей сумасшедшей поддержке. Счастья вам и всех благ! До новых встреч!, — написал он в Instagram.