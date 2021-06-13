С чем приехали в Россию? Топ-10 дебютантов КХЛ среди иностранцев

Селекционная кампания клубов Континентальной хоккейной лиги постепенно входит в завершающую стадию. Меньше месяца остаётся до открытия тренировочных лагерей команд перед стартом 14-го сезона КХЛ. Изучаем иностранных игроков, для которых предстоящий чемпионат станет дебютным в нашей лиге.

н. Юаким Нордстрём, 29 лет (ЦСКА)

Интересный трансфер этим летом осуществил генеральный директор ЦСКА Игорь Есмантович. С одной стороны новость из разряда: «Обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с ЦСКА» звучит гордо, но с другой — вклад шведского форварда Юакима Нордстрёма в победу «Чикаго» в 2015 году был невероятно мал. В победном сезоне скандинав провёл 41 матч, в котором отметился тремя результативными передачами при полном отсутствии заброшенных шайб.

Неудивительно, что после того сезона «ястребы» приняли решение расстаться с Юакимом. Следующие шесть лет Нордстрём провёл в НХЛ, защищая цвета «Каролины Харрикейнз», «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз». Все перечисленные команды рассматривали шведского нападающего исключительно как игрока чекинг-лайн — нижние звенья и игра в меньшинстве. Юаким неизменно являлся игроком основного состава в своих клубах, но звёзд с неба откровенно не хватал.

В это межсезонье он перебрался в КХЛ, объяснил своё решение в интервью шведской прессе желанием получить новую роль в команде. Нордстрём хочет впервые в карьере проявить себя в качестве нападающего-бомбардира. Даже в сборной Швеции на золотом ЧМ-2017 игрок рассматривался исключительно в качестве форварда оборонительного плана. В последний раз он демонстрировал высокую результативность (если не смотреть на его статистику в АХЛ) на победном для Швеции МЧМ-2012, когда он забросил четыре шайбы в шести матчах, в том числе принеся своей сборной победу в матче группового этапа с командой России, забив гол в овертайме. Спустя девять лет именно в России Нордстрём будет пробовать выйти на принципиально новый уровень в своей карьере.

н. Нико Оямяки, 25 лет («Витязь»)

Ещё один чемпион мира, перебравшийся в КХЛ в это межсезонье. 25-летний Оямяки выступал за Финляндию на двух последних мировых первенствах. В 2019 году Нико завоевал золотые медали в составе сборной Суоми, а в этом году добрался со своей национальной командой до серебряных наград. При этом статистика Оямяки на международном уровне не поражала воображение — в общей сложности за 18 матчей на ЧМ он набрал скромные 6 (1+5) очков.

Довольно посредственно Нико отыграл и в своём первом сезоне за пределами родного чемпионата. Минувший год финн отыграл в Швеции, выступая за «Линчёпинг», где в 48 матчах забросил пять шайб. К достоинствам этого хоккеиста относится довольно высокая скорость, которая несколько лет назад позволила ему стать лучшим игроком чемпионата Финляндии по голам в меньшинстве.

н. Даниэль Заар, 27 лет («Торпедо»)

Нижегородское «Торпедо» осуществило одну из самых интересных сделок на трансферном рынке КХЛ, выменяв у «Локомотива» права на шведского форварда Даниэля Заара. Ярославский клуб в своё время закрепил права на нападающего, задрафтовав его на одной из ярмарок юниоров. Однако до Ярославля Даниэль так и не добрался.

Этот нападающий давно зарекомендовал себя в родной Швеции в качестве яркого бомбардира. Минувший сезон и вовсе стал лучшим в его карьере — в 63 матчах он набрал 58 (22+36) очков. Заар обладает отличным броском и высокой скоростью, но его слабым местом является нестабильность, которая помешала хоккеисту заиграть на международном уровне. Выступая за свою национальную команду, Заар нередко чередовал отличные матчи с играми, в которых найти его на льду не составляло никакой возможности. Именно это обстоятельство помешало нападающему к 27 годам дебютировать за Швецию на чемпионатах мира.

В результате «Локомотив» в это межсезонье сделал ставку на подписание американского форварда Рида Буше, ставшего лучшим снайпером «Авангарда» в чемпионском сезоне. После осуществления этой сделки «железнодорожники» расстались с правами на Даниэля, отдав их в «Торпедо». В Нижнем Новгороде Заар должен стать первой скрипкой в команде Дэвида Немировски.

н. Пер Линдхольм, 29 лет («Ак Барс»)

История этого легионера во многом похожа на ситуацию, в которой в НХЛ пребывал новичок ЦСКА. В родной Швеции центрфорвард демонстрировал стабильную результативность, выступая за «Шеллефтео», но в Северной Америке на него смотрели исключительно как на игрока четвёртого звена. Ни в «Торонто Мэйпл Лифс», ни в «Виннипег Джетс», ни в «Бостон Брюинз» Линдхольма даже близко не рассматривали как игрока топ-6. Собственно, учитывая уровень центрфорвардов в этих клубах, пробиться наверх у Пера не было никакой возможности.

Неудивительно, что в прошлом сезоне нападающий принял решение вернуться в родной «Шеллефтео», с которым он подписал контракт сразу на пять лет. За 23 матча после возвращения в SHL Линдхольм набрал почти столько же очков (15), сколько и за 109 встреч в НХЛ (19 баллов). На эту статистику клюнули в руководстве «Ак Барса», сделав Перу предложение о переходе в КХЛ. Линдхольм расторг контракт с «Шеллефтео» и подписал соглашение с казанским клубом.

Данное решение теперь уже бывшего генерального менеджера казанцев Равиля Якубова вызывает определённую долю скепсиса. На последнем чемпионате мира сборная Швеции выступила провальным образом, впервые в своей истории не сумев пробиться в четвертьфинал. И 29-летний Линдхольм стал одним из виновников этого провала. В национальной команде Перу предоставили возможность стать ведущим игроком — в начале турнира он пробовался в бригаде большинства и нередко выходил на лёд в критические моменты встречи. На выходе — ноль очков в семи матчах при нулевом показателе полезности.

н. Антон Ведин, 28 лет («Сибирь»)

Практически всю карьеру Ведин провёл в шведском «Тимро», где выступал по 2019 год. В 2019 году подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго», но большую часть сезона отыграл в АХЛ за фарм-клуб, набрав в 31 игре 17 (7+10) очков. Антон сумел дебютировать в НХЛ — четыре матча за «Блэкхоукс», но отметиться результативными действиями ему не удалось.

Проведя сезон в Северной Америке, форвард вернулся обратно в Швецию. В минувшем чемпионате на его счету 44 матча и 34 (19+15) очка. В этом сезоне также сыграл три матча за сборную Швеции на Евротуре, в которых набрал 3 (1+2) очка. Антон пытался пробиться в национальную команду на ЧМ-2021, но был отсеян из расположения сборной в ходе подготовки к мировому первенству.

н. Кенни Агостино, 29 лет («Торпедо»)

В Нижнем Новгороде в это межсезонье удалось собрать отличную по именам легионерскую бригаду. 29-летний Кенни Агостино обладает репутацией одной из самых ярких звёзд второй по силе североамериканской лиги. В 2017 году он даже был признан самым ценным игроком сезона в АХЛ, набрав 83 очка за фарм-клуб «Сент-Луис Блюз», благодаря чему стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

К 29 годам техничный крайний нападающий сменил семь команд НХЛ, но относительно стабильно на высшем уровне выступал только за «Монреаль Канадиенс». За два последних сезона в системе «Торонто» Кенни провёл 75 игр в АХЛ и только одну за основную команду. В нынешнем чемпионате Агостино отыграл 22 встречи в регулярке АХЛ, выбив гроссмейстерский показатель — очко за матч. Вдоволь поскитавшись по американским городам и весям, нападающий принял решение перебраться в КХЛ.

н. Филипп Майе, 28 лет («Металлург» Магнитогорск)

н. Джош Керри, 28 лет («Металлург» Магнитогорск)

Магнитогорский «Металлург» в это межсезонье сосредоточил своё внимание в селекции на игроках из Северной Америки. Уральский клуб заключил контракты с двумя 28-летними игроками, которые не смогли пробиться в «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» соответственно. Майе является центральным нападающим, тогда как Керри играет на позиции правого края.

В прошедшем сезоне Майе сыграл два матча в НХЛ за основную команду «Кэпиталз» и провёл 16 игр за фарм-клуб «Хёрши Беарс», выступающий в Американской хоккейной лиге. В 16 матчах нападающий набрал 21 очко: забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. Этот сезон стал вторым для Майе в системе «Вашингтона». В прошлом чемпионате хоккеист провёл 61 матч и набрал 44 очка (17+27).

В сезоне-2018/19 Керри привлекался в основную команду «Эдмонтон Ойлерз», где провёл 21 игру и набрал 5 очков (2+3). В минувшем сезоне Керри перешёл в систему «Питтсбург Пингвинз» и сыграл за команду Национальной хоккейной лиге одну игру. В фарм-клубе «Уилкс-Барре», выступающем в Американской хоккейной лиге, форвард провёл 24 матча и набрал 23 очка: забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач.

н. Даниэль Одетт, 25 лет («Витязь»)

Два года назад Агостино и Одетт мимолётно пересеклись в фарм-клубе «Монреаля». Но если новобранец «Торпедо» успел поиграть за «Канадиенс», то новичку «Витязя» в канадском клубе не дали ни единого шанса. То же самое с Даниэлем произошло и в системах «Внннипега» и «Флориды», после чего нападающий покинул Северную Америку, подписав контракт в Финляндии с местным «Лукко».

Год назад менеджеры «Витязя» нашли в этом клубе Джастина Дэнфорта. Он пришёлся в подмосковном клубе ко двору, выбив 55 очков, что принесло ему звание лучшего бомбардира команды. Успехи Дэнфорта по достоинству оценили в Федерации хоккея Канады, пригласив Джастина на дебютный в его карьере чемпионат мира. Дэнфорт в итоге взял золото с Канадой, а ещё ранее он получил контракт в НХЛ, подписав соглашение с «Коламбус Блю Джекетс».

Что же касается менеджеров подмосковного клуба, то замену Джастину они решили искать в том же клубе. Одетт — центрфорвард схожих с Дэнфортом габаритов и манеры игры. В чемпионате Финляндии они добивались практически идентичных показателей, но Даниэль пошёл дальше и выиграл кубок. Впереди Одетта ждёт дебютный сезон в КХЛ.

н. Радан Ленц, 29 лет («Амур»)

В новом сезоне иностранная бригада «Амура» будет снова полностью состоять из чешских игроков. Её образуют голкипер Патрик Бартошак, защитники Михал Йордан и Доминик Машин, а также форварды Радан Ленц и Давид Томашек. 29-летний Ленц выступал за сборную Чехии на последнем чемпионате мира, сумев отметиться одной заброшенной шайбой в шести матчах.

До перехода в хабаровский клуб Радан на протяжении всей своей карьеры выступал в Чехии. При этом в течение последних четырёх сезонов нападающий постоянно улучшал свою результативность, за что и удостоится вызова в сборную на мировое первенство. В стане «тигров» Ленц наряду с соотечественником Томашеком будут призваны заменить ушедших из клуба братьев Томаша и Гинека Зогорну.