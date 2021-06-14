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14:37 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Комаров, привезший кубок Гагарина в Новополоцк: «У людей сегодня праздник. Надеюсь, я его не испортил»

Нападающий «Авангарда» и сборной Беларуси Никита Комаров привез Кубок Гагарина в родной Новополоцк.

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— Никита, поздравляем с победой! Каково в статусе чемпиона возвращаться в родной город?

— Очень классные ощущения. У людей сегодня праздник. Надеюсь, я его не испортил (смеётся). Рад, что пришло так много людей.

— Было очень много желающих сфотографироваться с тобой, с трофеем. Что тяжелее — играть, или стоять 2,5 часа?

— Стоять тяжелее, нежели играть, — сказал Комаров.

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