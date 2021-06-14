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16:50 (мск), источник: Sport24

Лучший снайпер Кубка Гагарина до сих пор безработный. Шалунов выбирает между ЦСКА, «Чикаго» и третьим клубом?

Идеальный вариант — поехать в Ярославль к Скабелке.

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Источник: РИА "Новости"

Максим Шалунов — главный лот межсезонья-2021. Весной он был главной ударной силой ЦСКА, который вел команду ко второму подряд титулу, но несмотря на дюжину шайб от своего лучшего снайпера, «армейцы» остановились в шаге от чемпионства. 1 мая Шалунов впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом. И если такие звезды как Павел Дацюк, Данис Зарипов и Сергей Мозякин до сих пор находятся без работы, потому что не определились с тем, готовы ли дальше играть в хоккей, то Максиму всего 28 лет. У него полно сил, но прямо сейчас нужно сделать правильный выбор из трех вариантов.

Уехать в НХЛ. Его давно ждут в «Чикаго».

Собственно, наличие варианта с НХЛ и оставляет Шалунова на рынке до конца июня. «Чикаго», которому принадлежат права на челябинца в сильнейшей лиге мира, уже не первый год зовет его за океан. Но на каких условиях? Если несколько лет назад еще молодой форвард мог отправиться в Северную Америку без каких-либо гарантий, то теперь Максим находится в совсем ином статусе. Собственно, Шалунов уже ездил в систему «Чикаго» в свои 20 лет, но играл тогда даже не в АХЛ, а в основном в ECHL. Наступать на грабли из прошлого он точно не намерен.

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Прямо сейчас Шалунов ждет ответа от «Чикаго». В какой роли его видят? Ждут ли вообще? Какой контракт готовы предложить? По всей видимости, ответ зависит от ситуации в команде и на рынке в целом. Тогда ясность с будущим Максима не настанет ни на этой, ни на следующей неделе. А еще, чисто гипотетически, боссов «Блэкхоукс» могла отпугнуть невнятная игра форварда за сборную России на чемпионате мира. Шалунов забил всего один гол за шесть матчей, а тот самый четвертьфинал с Канадой смотрел с трибун.

Куда результативнее чемпионат мира провел Филипп Курашев — нападающий сборной Швейцарии российского происхождения, а потенциально конкурент Шалунова по «Чикаго». В составе «Блэкхоукс» вообще немало европейцев: от еще одного швейцарца Пиуса Сутера и Александра Нюландера до чеха Доминика Кубалика, от которого однажды отказались в Уфе. Конкуренция нехилая. А еще у «Чикаго» не сказать, что все спокойно с потолком зарплат: 10-миллионные контракты Кейна и Тейвза заканчиваются только через два года. Помочь же Шалунову должна его универсальность.

Остаться в ЦСКА. Самый надежный, но не самый выгодный вариант

Своего рода «планом Б» для Шалунова, как кажется, должен стать очередной контракт с ЦСКА. Годом ранее он именно так и поступил. Максим намеревался продолжить карьеру за океаном, но помешала пандемия коронавируса. Он вроде бы даже был готов какое-то время поиграть в Швейцарии, подождав, пока в НХЛ наступит определенность с сезоном. Но в итоге остался там, где играл последние три года. И не прогадал. По крайней мере, с точки зрения хоккея. После двух лет творческого кризиса Шалунов снова показал себя топовым снайпером.

А вот в денежном эквиваленте выгодным решение остаться в России для Шалунова точно не стало. Он «упал» с 120 миллионов в год, которые вряд ли отрабатывал, на 45 миллионов. Как и подавляющее большинство московских «армейцев», он на себе прочувствовал влияние потолка зарплат. Очевидно, что сейчас, в статусе лучшего снайпера Кубка Гагарина, форвард должен если не вернуться на прежние деньги, то уж точно получить нечто промежуточное между 120 и 45 миллионами. И вот тут-то и кроется камень преткновения.

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Заслуженные 70−90 миллионов ЦСКА платить Шалунову не желает. С недавних пор Игорь Есмантович ведет переговоры жестко и прижимисто. Готов ли Максим сделать его дисконт? Даже наличие рядом такого напарника как Окулов и знакомого тренера в лице Никитина вряд ли перевесят скупость ЦСКА. Стабильность — это хорошо, но когда ты подписываешь, пожалуй, главный контракт в карьере, на первый план выходят другие ценности. Да и нужна ли Максиму эта стабильность? Японцы после четырех лет на одном месте советуют менять свободу.

Перейти в другой клуб КХЛ. Например, вернуться к Скабелке

Но нельзя недооценивать и третий вариант развития событий. Одноклубник Шалунова по ЦСКА Максим Мамин и еще один клиент Шуми Бабаева Дамир Жафяров тоже задумываются о переезде в НХЛ. Но если с Америкой у них не сложится, форвардам придется вернуться в их прежние клубы. Дело в том, что оба являются ограниченно свободными агентами. Тогда как статус Шалунова позволяет ему свободно выбирать клуб на территории КХЛ. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью?

Смена обстановки вкупе с более высокой зарплатой могут подтолкнуть Шалунова к измене ЦСКА. Тем более, что московскому клубу он в любви не клялся: в 2017 году его туда обменяли из «Сибири». А с кем Шалунов работал в «Сибири»? Правильно, с Андреем Скабелкой. Белорусский специалист реанимировал челябинца после не самой удачной командировки за океан и превратил того в топового форварда. Скабелка всегда высоко котировал Максима, а форвард при этом тренере совершил прорыв в результативности.

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«Локомотив» мог бы стать идеальным местом продолжения карьеры для Шалунова. И дело не только в личности тренера. Еще в прошлом сезоне ярославцы всерьез претендовали на Кубок Гагарина, и только в седьмом матче уступили дорогу ЦСКА. Так что Максиму не придется прощаться с чемпионскими амбициями. А главное, что после ухода Ткачева, Ландера и Пулккинена у «железнодорожников» высвободилось больше 200 миллионов рублей. 70 они потратили на приглашение Рида Буше. Почему бы еще 80 не отсыпать Шалунову? Тем более, что именно позицию центрального нападающего «Локомотиву» нужно закрыть в первую очередь.

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