Лучший снайпер Кубка Гагарина до сих пор безработный. Шалунов выбирает между ЦСКА, «Чикаго» и третьим клубом?

Максим Шалунов — главный лот межсезонья-2021. Весной он был главной ударной силой ЦСКА, который вел команду ко второму подряд титулу, но несмотря на дюжину шайб от своего лучшего снайпера, «армейцы» остановились в шаге от чемпионства. 1 мая Шалунов впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом. И если такие звезды как Павел Дацюк, Данис Зарипов и Сергей Мозякин до сих пор находятся без работы, потому что не определились с тем, готовы ли дальше играть в хоккей, то Максиму всего 28 лет. У него полно сил, но прямо сейчас нужно сделать правильный выбор из трех вариантов.

Уехать в НХЛ. Его давно ждут в «Чикаго».

Собственно, наличие варианта с НХЛ и оставляет Шалунова на рынке до конца июня. «Чикаго», которому принадлежат права на челябинца в сильнейшей лиге мира, уже не первый год зовет его за океан. Но на каких условиях? Если несколько лет назад еще молодой форвард мог отправиться в Северную Америку без каких-либо гарантий, то теперь Максим находится в совсем ином статусе. Собственно, Шалунов уже ездил в систему «Чикаго» в свои 20 лет, но играл тогда даже не в АХЛ, а в основном в ECHL. Наступать на грабли из прошлого он точно не намерен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPilHaEltvy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPilHaEltvy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPilHaEltvy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Chicago Blackhawks (@nhlblackhawks)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прямо сейчас Шалунов ждет ответа от «Чикаго». В какой роли его видят? Ждут ли вообще? Какой контракт готовы предложить? По всей видимости, ответ зависит от ситуации в команде и на рынке в целом. Тогда ясность с будущим Максима не настанет ни на этой, ни на следующей неделе. А еще, чисто гипотетически, боссов «Блэкхоукс» могла отпугнуть невнятная игра форварда за сборную России на чемпионате мира. Шалунов забил всего один гол за шесть матчей, а тот самый четвертьфинал с Канадой смотрел с трибун.

Куда результативнее чемпионат мира провел Филипп Курашев — нападающий сборной Швейцарии российского происхождения, а потенциально конкурент Шалунова по «Чикаго». В составе «Блэкхоукс» вообще немало европейцев: от еще одного швейцарца Пиуса Сутера и Александра Нюландера до чеха Доминика Кубалика, от которого однажды отказались в Уфе. Конкуренция нехилая. А еще у «Чикаго» не сказать, что все спокойно с потолком зарплат: 10-миллионные контракты Кейна и Тейвза заканчиваются только через два года. Помочь же Шалунову должна его универсальность.

Остаться в ЦСКА. Самый надежный, но не самый выгодный вариант

Своего рода «планом Б» для Шалунова, как кажется, должен стать очередной контракт с ЦСКА. Годом ранее он именно так и поступил. Максим намеревался продолжить карьеру за океаном, но помешала пандемия коронавируса. Он вроде бы даже был готов какое-то время поиграть в Швейцарии, подождав, пока в НХЛ наступит определенность с сезоном. Но в итоге остался там, где играл последние три года. И не прогадал. По крайней мере, с точки зрения хоккея. После двух лет творческого кризиса Шалунов снова показал себя топовым снайпером.

А вот в денежном эквиваленте выгодным решение остаться в России для Шалунова точно не стало. Он «упал» с 120 миллионов в год, которые вряд ли отрабатывал, на 45 миллионов. Как и подавляющее большинство московских «армейцев», он на себе прочувствовал влияние потолка зарплат. Очевидно, что сейчас, в статусе лучшего снайпера Кубка Гагарина, форвард должен если не вернуться на прежние деньги, то уж точно получить нечто промежуточное между 120 и 45 миллионами. И вот тут-то и кроется камень преткновения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COGB3LNh1RY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COGB3LNh1RY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COGB3LNh1RY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Заслуженные 70−90 миллионов ЦСКА платить Шалунову не желает. С недавних пор Игорь Есмантович ведет переговоры жестко и прижимисто. Готов ли Максим сделать его дисконт? Даже наличие рядом такого напарника как Окулов и знакомого тренера в лице Никитина вряд ли перевесят скупость ЦСКА. Стабильность — это хорошо, но когда ты подписываешь, пожалуй, главный контракт в карьере, на первый план выходят другие ценности. Да и нужна ли Максиму эта стабильность? Японцы после четырех лет на одном месте советуют менять свободу.

Перейти в другой клуб КХЛ. Например, вернуться к Скабелке

Но нельзя недооценивать и третий вариант развития событий. Одноклубник Шалунова по ЦСКА Максим Мамин и еще один клиент Шуми Бабаева Дамир Жафяров тоже задумываются о переезде в НХЛ. Но если с Америкой у них не сложится, форвардам придется вернуться в их прежние клубы. Дело в том, что оба являются ограниченно свободными агентами. Тогда как статус Шалунова позволяет ему свободно выбирать клуб на территории КХЛ. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью?

Смена обстановки вкупе с более высокой зарплатой могут подтолкнуть Шалунова к измене ЦСКА. Тем более, что московскому клубу он в любви не клялся: в 2017 году его туда обменяли из «Сибири». А с кем Шалунов работал в «Сибири»? Правильно, с Андреем Скабелкой. Белорусский специалист реанимировал челябинца после не самой удачной командировки за океан и превратил того в топового форварда. Скабелка всегда высоко котировал Максима, а форвард при этом тренере совершил прорыв в результативности.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMnQFnAhfUG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMnQFnAhfUG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMnQFnAhfUG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Хоккейный клуб «Локомотив» (@hclokomotiv)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.