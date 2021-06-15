ЦСКА подписал форварда «Флориды» Валльмарка на год и 50 млн рублей. Лиаса Андерссона в команде не будет (Metaratings)
ЦСКА подписал контракт с шведским форвардом «Флориды» Лукасом Валльмарком.
ЦСКА подписал контракт с шведским форвардом «Флориды» Лукасом Валльмарком.
Как сообщает Metaratings, зарплата 25-летнего игрока в московском клубе составит 50 миллионов рублей за сезон. Соглашение рассчитано на год.
Валльмарк также выступал в НХЛ за «Каролину» и «Чикаго». В 187 матчах в лиге у него 59 (23+36) очков. По последнему контракту его зарплата до уплаты налогов составляла 950 тысяч долларов (68,1 млн рублей по текущему курсу).
Ранее в результате обменов ЦСКА получил права на еще одного шведского нападающего Лиаса Андерссона. Сообщается, что его в московском клубе не будет.
Валльмарк стал пятым шведским игроком и четвертым легионером в составе ЦСКА помимо Класа Дальбека, Адама Рейдеборна, Виктора Сведберга (имеет казахстанское гражданство) и Юакима Нордстрема.