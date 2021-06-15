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13:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший форвард «Каролины» и «Флориды» Валльмарк стал игроком ЦСКА

Шведский нападающий Лукас Валльмарк подписал однолетний контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба 15 июня.

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Источник: AFP 2021

25-летний хоккеист провел прошлый сезон в «Чикаго» и «Флориде».

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В минувшем сезоне Валльмарк принял участие в 20 играх и набрал 3 (0+3) очка в НХЛ.

В общей сложности Валльмарк провел 187 матчей в североамериканской лиге и набрал 59 (23+36) очков.

Валльмарк стал пятым шведом в составе ЦСКА. За армейцев также выступают: Адам Рейдеборн, Юаким Нордстрем, Клас Дальбек и Виктор Сведберг (имеет казахстанское гражданство).

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