Бывший форвард «Каролины» и «Флориды» Валльмарк стал игроком ЦСКА
Шведский нападающий Лукас Валльмарк подписал однолетний контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба 15 июня.
Шведский нападающий Лукас Валльмарк подписал однолетний контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба 15 июня.
25-летний хоккеист провел прошлый сезон в «Чикаго» и «Флориде».
В минувшем сезоне Валльмарк принял участие в 20 играх и набрал 3 (0+3) очка в НХЛ.
В общей сложности Валльмарк провел 187 матчей в североамериканской лиге и набрал 59 (23+36) очков.
Валльмарк стал пятым шведом в составе ЦСКА. За армейцев также выступают: Адам Рейдеборн, Юаким Нордстрем, Клас Дальбек и Виктор Сведберг (имеет казахстанское гражданство).