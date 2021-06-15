«Барыс» объявил о продлении контракта с канадским форвардом

Канадский нападающий Мэтт Фрэттин продолжит выступать за «Барыс», сообщается на сайте клуба.

Хоккеист подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон — до 30 апреля 2022 года.

«Фрэттин хорошо знаком болельщикам из столицы Казахстана. Мэттью провел в майке “Барыса” более 160 поединков», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне КХЛ Фрэттин сыграл за «Барыс» 55 матчей и записал в свой актив 30 (12+18) очков.