«Барыс» объявил о продлении контракта с канадским форвардом
Он хорошо знаком казахстанским болельщикам.
Он хорошо знаком казахстанским болельщикам.
Канадский нападающий Мэтт Фрэттин продолжит выступать за «Барыс», сообщается на сайте клуба.
Хоккеист подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон — до 30 апреля 2022 года.
«Фрэттин хорошо знаком болельщикам из столицы Казахстана. Мэттью провел в майке “Барыса” более 160 поединков», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, что в прошлом сезоне КХЛ Фрэттин сыграл за «Барыс» 55 матчей и записал в свой актив 30 (12+18) очков.