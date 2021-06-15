«Металлург» заключил контракты с двумя канадскими форвардами

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашений — 1 год.

28-летний Карри в сезоне-2020/21 выступал в системе «Питтсбурга». В НХЛ он сыграл один матч, не набрав очков. В АХЛ на его счету 23 (10+13) балла в 24 играх.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EZ96vp3-MyQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

28-летний Майе выступал в системе «Вашингтона». В НХЛ он сыграл 2 матча, не набрав результативных баллов. В АХЛ за «Херши» он провел 16 игр и набрал 21 (6+15) очко.