Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.06
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
63
Хоккей. НХЛ
13.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
41
Хоккей. НХЛ
17.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хелльберг перешел из СКА в «Сочи»

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Шведский вратарь Магнус Хелльберг в результате обмена перешел из СКА в «Сочи», сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Петербургский клуб получил денежную компенсацию.

«В результате переговоров нам удалось добиться перехода в команду одного из сильнейших вратарей лиги на данный момент. Было непросто заполучить топового голкипера в нашу команду, но мы приложили максимум своих усилий и довольны тем, что Магнус оказался в Сочи. Могу заверить, что комплектование команды на этом не заканчивается, следите за новостями», — сказал спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин, чьи слова приводятся на сайте команды.

Команда
Сочи

«Как тренер, я очень рад тому, что наш состав пополнил такой классный игрок. Магнус — не только хороший вратарь, но и игрок, который знает, что значит играть в плей-офф, а главное, побеждать в нокаут-раунде. Игрок такого калибра определенно добавит уверенности нашей команде», — сказал главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский.

Хелльберг перешел в СКА в сезоне-2018/19 из китайского «Куньлунь Ред Стар». В составе клуба он провел 103 матча, отражая в среднем 93,5% бросков и пропуская 1,54 шайбы за игру. На счету голкипера 17 сухих матчей в СКА, по этому показателю он занимает третье место среди всех вратарей команды в КХЛ.

 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Францию называют главным фаворитом Евро. Она правда так крута?
Испанию зря критикуют за ватокат. Надо критиковать за другое
Потеряли «деда». Жирков больше не сыграет на Евро
Стаж ворот: сможет ли Варламов остановить «Тампу» Василевского
Сборная Венгрии играет с Португалией на Евро (трансляция)
Финские СМИ: В Петербурге болельщиков ждет коронавирусный хаос
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь