Хелльберг перешел из СКА в «Сочи»
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Шведский вратарь Магнус Хелльберг в результате обмена перешел из СКА в «Сочи», сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Шведский вратарь Магнус Хелльберг в результате обмена перешел из СКА в «Сочи», сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.
Петербургский клуб получил денежную компенсацию.
«В результате переговоров нам удалось добиться перехода в команду одного из сильнейших вратарей лиги на данный момент. Было непросто заполучить топового голкипера в нашу команду, но мы приложили максимум своих усилий и довольны тем, что Магнус оказался в Сочи. Могу заверить, что комплектование команды на этом не заканчивается, следите за новостями», — сказал спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин, чьи слова приводятся на сайте команды.
«Как тренер, я очень рад тому, что наш состав пополнил такой классный игрок. Магнус — не только хороший вратарь, но и игрок, который знает, что значит играть в
Хелльберг перешел в СКА в сезоне-2018/19 из китайского «Куньлунь Ред Стар». В составе клуба он провел 103 матча, отражая в среднем 93,5% бросков и пропуская 1,54 шайбы за игру. На счету голкипера 17 сухих матчей в СКА, по этому показателю он занимает третье место среди всех вратарей команды в КХЛ.