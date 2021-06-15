Хелльберг перешел из СКА в «Сочи»

Петербургский клуб получил денежную компенсацию.

«В результате переговоров нам удалось добиться перехода в команду одного из сильнейших вратарей лиги на данный момент. Было непросто заполучить топового голкипера в нашу команду, но мы приложили максимум своих усилий и довольны тем, что Магнус оказался в Сочи. Могу заверить, что комплектование команды на этом не заканчивается, следите за новостями», — сказал спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин, чьи слова приводятся на сайте команды.

Команда Сочи

«Как тренер, я очень рад тому, что наш состав пополнил такой классный игрок. Магнус — не только хороший вратарь, но и игрок, который знает, что значит играть в плей-офф, а главное, побеждать в нокаут-раунде. Игрок такого калибра определенно добавит уверенности нашей команде», — сказал главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский.