Обладатель Кубка Гагарина Ларс Юханссон перешел из ЦСКА в СКА

Юханссон выступает в КХЛ за ЦСКА с сезона-2017/18, вместе с армейцами он завоевал Кубок Гагарина в 2019 году. Всего на счету голкипера 122 матча в лиге, в которых он одержал 88 побед, в 33 играх отстояв на ноль.