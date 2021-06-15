Обладатель Кубка Гагарина Ларс Юханссон перешел из ЦСКА в СКА
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина Ларс Юханссон в составе московского ЦСКА стал хоккеистом СКА, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина Ларс Юханссон в составе московского ЦСКА стал хоккеистом СКА, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Соглашение со шведским голкипером, которому в июле исполнится 34 года, рассчитано до конца нового сезона.
Юханссон выступает в КХЛ за ЦСКА с сезона-2017/18, вместе с армейцами он завоевал Кубок Гагарина в 2019 году. Всего на счету голкипера 122 матча в лиге, в которых он одержал 88 побед, в 33 играх отстояв на ноль.