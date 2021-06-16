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14:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чинахов рассказал, как ему пришла в голову идея отвезти Кубок Гагарина на могилы Черепанова и Вьюхина

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов, ставший обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда», рассказал, почему решил привезти трофей на могилы Алексея Черепанова и Александра Вьюхина.

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Источник: РИА "Новости"
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«Это произошло, когда определились даты, в которые Кубок Гагарина будет у каждого из членов команды. Тогда сели с мамой и решали, что будем делать. Я лично был знаком с Сашей Вьюхиным, поэтому хотелось к нему привезти трофей. И тем более к Алексею Черепанову — я следил за его карьерой, это был мой кумир детства. Ну или если не кумир, то всё равно очень вдохновляла его игра.

Поэтому наше с мамой совместное решение было повезти Кубок Гагарина на их могилы. Моя мама с Вьюхиным были хорошими друзьями. Он мне обещал привезти чемпионскую клюшку, постоянно давал поиграть в блин с ловушкой. А в итоге так получилось, что я ему привез Кубок. Думаю, ему было бы приятно», — приводят «Известия» слова Чинахова.

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Алексей Черепанов, выступавший за «Авангард», умер осенью 2008 года во время игры с «Витязем». Александр Вьюхин погиб в авиакатастрофе вместе с ярославским «Локомотивом» осенью 2011 года.

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