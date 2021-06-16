Чинахов рассказал, как ему пришла в голову идея отвезти Кубок Гагарина на могилы Черепанова и Вьюхина

«Это произошло, когда определились даты, в которые Кубок Гагарина будет у каждого из членов команды. Тогда сели с мамой и решали, что будем делать. Я лично был знаком с Сашей Вьюхиным, поэтому хотелось к нему привезти трофей. И тем более к Алексею Черепанову — я следил за его карьерой, это был мой кумир детства. Ну или если не кумир, то всё равно очень вдохновляла его игра.



Поэтому наше с мамой совместное решение было повезти Кубок Гагарина на их могилы. Моя мама с Вьюхиным были хорошими друзьями. Он мне обещал привезти чемпионскую клюшку, постоянно давал поиграть в блин с ловушкой. А в итоге так получилось, что я ему привез Кубок. Думаю, ему было бы приятно», — приводят «Известия» слова Чинахова.