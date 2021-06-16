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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» заинтересовался двумя голкиперами сборной Казахстана. Оба играли на ЧМ-2021

В прошлом сезоне один из них стал чемпионом страны.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» договорился с «Торпедо» о переходе вратаря сборной Казахстана Андрея Шутова. Об этом сообщает Шайба.kz.

В минувшем сезоне 23-летний голкипер сыграл в регулярном чемпионате Казахстана 22 матча, также на его счету четыре игры в плей-офф. На чемпионате мира в Риге он защищал ворота сборной Казахстана во встрече против Канады, отметившись эффектными сэйвами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также «Барыс» начал проявлять интерес к другому вратарю сборной Казахстана Никите Бояркину. На данный момент у игрока действует контракт с карагандинской «Сарыаркой», рассчитанный до 2023 года.

На чемпионате мира в Риге 22-летний воспитанник Караганды сыграл шесть матчей, коэффициент надежности — 2.27, процент отраженных бросков — 92.9. В прошлом сезоне он стал чемпионом страны в составе карагандинской «Сарыарки».

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