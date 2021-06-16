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21:24 (мск), источник: Sport24

Нападающий «Барыса» Старченко признан лучшим хоккеистом сезона в Казахстане

Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко был признан лучшим хоккеистом Казахстана по итогам сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нур-Султана.

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Источник: РИА "Новости"

В голосовании приняли участие 19 хоккейных обозревателей. Им было предложено назвать трех игроков, по их мнению, наиболее ярко проявивших себя в минувшем сезоне. За первое место в анкете начислялось 3 очка, за второе — 2 и за третье — одно очко.

35-летнего Старченко упомянули в своих анкетах 13 обозревателей: капитан сборной Казахстана получил 6 первых, 6 вторых и 1 третье место, что в сумме принесло ему победные 31 очко. Победив в голосовании, Старченко в третий раз стал лауреатом конкурса и по числу титулов сравнялся с Евгением Корешковым.

Второе место в опросе занял голкипер «Сарыарки» Никита Бояркин, а третье — нападающий «Барыса» и национальной сборной Никита Михайлис.

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