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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Елесиным

«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником Александром Елесиным из «Калгари Флэймз». Контракт рассчитан на один год.

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Елесин выступал за «Локомотив» до конца в сезоне-2018/2019, после чего подписал контракт с «Калгари».

В НХЛ защитник провёл четыре матча за «Флэймз» в прошлом сезоне. В текущем чемпионате Елесин выступал в АХЛ за «Стоктон», где провёл 28 матчей и набрал семь очков: забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

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Прошедший сезон КХЛ «Локомотив» завершил на четвёртом месте в таблице Западной конференции. В плей-офф железнодорожники уступили московскому ЦСКА в семи матчах в четвертьфинале.

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