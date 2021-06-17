«Локомотив» объявил о подписании контракта с Елесиным

Елесин выступал за «Локомотив» до конца в сезоне-2018/2019, после чего подписал контракт с «Калгари».

В НХЛ защитник провёл четыре матча за «Флэймз» в прошлом сезоне. В текущем чемпионате Елесин выступал в АХЛ за «Стоктон», где провёл 28 матчей и набрал семь очков: забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.