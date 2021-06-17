Гонка за новым контрактом, или кто в «Барысе» должен разрывать в новом сезоне КХЛ

Несколько лидеров казахстанского клуба «Барыс» должны провести разрывной сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ведь обязаны наработать на новые контракты. Об игроках, которые могут покинуть столичный клуб, в материале корреспондента Vesti.kz.

Мы выбрали пять исполнителей, которые могли привлечь внимание соперников по турниру. Некоторые из них были близки к уходу из «Барыса», а следующий сезон может стать для них последним в казахстанском клубе.

Даррен Диц

27-летняя звезда столичного клуба — один из самых дорогих игроков Лиги. Сам хоккеист не против еще задержаться в Нур-Султане, но сможет ли клуб удовлетворить финансовые потребности защитника? Предположим, что Диц станет главной потерей «Барыса» в следующем межсезонье.

Никита Михайлис

25-летний форвард с каждым сезоном делает шаг вперед в плане результативности, и еще в прошлом году мог оказаться в другом клубе КХЛ. Удержит ли его снова «Барыс»? Как и в ситуации с Дицем, он может оказаться слишком дорогим, хоть его контракт и скромнее, чем у капитана.

Якоб Лилья

Шведский нападающий не впечатлил поразительной техникой, но стал первым клубным снайпером. Даже немного удивительно, что такой 27-летний универсальный хоккеист с возможностью взять на себя черновую работу не заинтересовал конкурентов по лиге. Второй заход может оказаться успешнее.

Кертис Волк

Канадский центрфорвард с казахстанским паспортом «почти ушел» уже в этом межсезонье, но «Барыс» смог удержать 28-летнего игрока. В столичной команде у него определенная роль, где он сыгрался в звене с Михайлисом и Лильей. Не исключено, что после очередного результативного сезона уйдут они тоже вместе.

Коди Куник

Дебютировать в 31 год в новой лиге — это риск, но канадского легионера приглашают на позицию ведущего центрального форварда. Если он не провалится, то должен раскрыть свой потенциал. А это откроет ему путь в другие клубы КХЛ: Фил Варон прервал серию переходов к конкурентам, а Куник может ее возобновить, если проявит себя.