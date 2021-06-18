СКА подписал контракт с форвардом системы «Сан-Хосе» Хендемарком
Петербургский СКА подписал контракт с 27-летним форвардом системы «Сан-Хосе Шаркс» Фредриком Хендемарком, сообщает официальный сайт армейцев.
Петербургский СКА подписал контракт с 27-летним форвардом системы «Сан-Хосе Шаркс» Фредриком Хендемарком, сообщает официальный сайт армейцев.
Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге за основную команду «Шаркс», где провёл восемь матчей и забил один гол.
Также в текущем сезоне хоккеист играл за
В прошедшем сезоне КХЛ СКА занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в