«Авангард» объявил о переходе лучшего форварда ЧМ-2021 Цегларика
Омский клуб заключил с 25-летним игроком контракт сроком на один год.
Омский клуб заключил с 25-летним игроком контракт сроком на один год.
«Авангард» объявил о переходе в команду нападающего Петера Цегларика.
В сезоне-2020/21 словак выступал за шведский «Лександ», в составе которого провел 49 матчей и набрал 41 (20+21) очко.
За национальную сборную Цегларик на прошедшем чемпионате мира в Риге сыграл 8 встреч, записав на свой счет 11 (5+6) очков, и был признан лучшим нападающим турнира.