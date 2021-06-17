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19:24 (мск), источник: Sport24

«Авангард» объявил о переходе лучшего форварда ЧМ-2021 Цегларика

Омский клуб заключил с 25-летним игроком контракт сроком на один год.

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Источник: Reuters

«Авангард» объявил о переходе в команду нападающего Петера Цегларика.

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В сезоне-2020/21 словак выступал за шведский «Лександ», в составе которого провел 49 матчей и набрал 41 (20+21) очко.

За национальную сборную Цегларик на прошедшем чемпионате мира в Риге сыграл 8 встреч, записав на свой счет 11 (5+6) очков, и был признан лучшим нападающим турнира.

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