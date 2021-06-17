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20:43 (мск), источник: Sports.Ru

Волков о Цегларике: «Было необходимо найти замену Буше. Сильнейшая сторона Петера — бросок, на ЧМ решал моменты в одиночку»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Петером Цеглариком.

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Источник: РИА "Новости"
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«Нашей команде было необходимо найти замену Риду Буше. Искать игрока в Северной Америке рискованно: хоккеисты предпочитают ждать окончания чемпионата НХЛ.

К тому же оформление визы в Россию сейчас занимает долгое время. Поэтому мы подписали нападающего, адаптированного к европейскому хоккею, максимально мотивированного на победу.

Сильнейшая сторона Петера Цегларика — его бросок. Он обладает хорошим броском в касание, способен забросить с ходу, крайне опасен в большинстве. Хорошо читает игру, видит площадку, может действовать креативно в атаке.

На чемпионате мира Цегларик показал отличную результативность, решал моменты в одиночку. Верим, что высокий игровой интеллект и мотивация помогут Петеру реализовать свой потенциал в нашей команде, — сказал Волков.

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