Волков о Цегларике: «Было необходимо найти замену Буше. Сильнейшая сторона Петера — бросок, на ЧМ решал моменты в одиночку»

«Нашей команде было необходимо найти замену Риду Буше. Искать игрока в Северной Америке рискованно: хоккеисты предпочитают ждать окончания чемпионата НХЛ.



К тому же оформление визы в Россию сейчас занимает долгое время. Поэтому мы подписали нападающего, адаптированного к европейскому хоккею, максимально мотивированного на победу.



Сильнейшая сторона Петера Цегларика — его бросок. Он обладает хорошим броском в касание, способен забросить с ходу, крайне опасен в большинстве. Хорошо читает игру, видит площадку, может действовать креативно в атаке.



На чемпионате мира Цегларик показал отличную результативность, решал моменты в одиночку. Верим, что высокий игровой интеллект и мотивация помогут Петеру реализовать свой потенциал в нашей команде, — сказал Волков.