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13:15 (мск), источник: Матч ТВ

Леонид Вайсфельд: «После чемпионского сезона “Авангард” возьмет передышку»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал изменения в составе «Авангарда» на следующий сезон.

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Источник: РИА "Новости"

— Вполне вероятно, что после чемпионского сезона «ястребы» сознательно возьмут передышку, чтобы дать подрасти своей молодежи и уже с ней, после переезда в Омск, пойти в поход за новым Кубком Гагарина.

Об этом, конечно, можно только предполагать, но такой вариант логичен и никого не удивил бы. Завоевать Кубок еще раз или хотя бы побороться за него в финале, вернувшись в родной город, было бы очень сильным шагом!

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Если говорить о потерях, то вряд ли они кого-то сильно удивили. Отъезд многообещающих игроков за океан не был неожиданным, скорее, наоборот, его можно назвать запланированным. Вот с Буше «Авангард» расстался явно не по спортивным соображениям. Понятно, что лучшего бомбардира в команде всегда стараются удержать. Так что тут скорее в переговоры вмешались финансы. Из-за потолка зарплат «Локомотив» смог предложить Буше более высокую зарплату, чем «Авангард». Скорее всего, этим и объясняется переход канадца в ярославский клуб, — сказал Вайсфельд.

Напомним, действующий чемпион КХЛ по окончании сезона расстался с Егором Чинаховым, Климом Костиным, Кириллом Семеновым, а также с бомбардиром команды Ридом Буше.

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