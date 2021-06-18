Леонид Вайсфельд: «После чемпионского сезона “Авангард” возьмет передышку»
Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал изменения в составе «Авангарда» на следующий сезон.
Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал изменения в составе «Авангарда» на следующий сезон.
— Вполне вероятно, что после чемпионского сезона «ястребы» сознательно возьмут передышку, чтобы дать подрасти своей молодежи и уже с ней, после переезда в Омск, пойти в поход за новым Кубком Гагарина.
Об этом, конечно, можно только предполагать, но такой вариант логичен и никого не удивил бы. Завоевать Кубок еще раз или хотя бы побороться за него в финале, вернувшись в родной город, было бы очень сильным шагом!
Если говорить о потерях, то вряд ли они
Напомним, действующий чемпион КХЛ по окончании сезона расстался с Егором Чинаховым, Климом Костиным, Кириллом Семеновым, а также с бомбардиром команды Ридом Буше.