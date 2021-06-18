Леонид Вайсфельд: «После чемпионского сезона “Авангард” возьмет передышку»

— Вполне вероятно, что после чемпионского сезона «ястребы» сознательно возьмут передышку, чтобы дать подрасти своей молодежи и уже с ней, после переезда в Омск, пойти в поход за новым Кубком Гагарина.

Об этом, конечно, можно только предполагать, но такой вариант логичен и никого не удивил бы. Завоевать Кубок еще раз или хотя бы побороться за него в финале, вернувшись в родной город, было бы очень сильным шагом!

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если говорить о потерях, то вряд ли они кого-то сильно удивили. Отъезд многообещающих игроков за океан не был неожиданным, скорее, наоборот, его можно назвать запланированным. Вот с Буше «Авангард» расстался явно не по спортивным соображениям. Понятно, что лучшего бомбардира в команде всегда стараются удержать. Так что тут скорее в переговоры вмешались финансы. Из-за потолка зарплат «Локомотив» смог предложить Буше более высокую зарплату, чем «Авангард». Скорее всего, этим и объясняется переход канадца в ярославский клуб, — сказал Вайсфельд.