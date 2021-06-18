Прикупим еще легионеров, или как будет выглядеть «Барыс» в атаке в новом сезоне КХЛ
Должны приехать также игроки из сборной Казахстана.
Должны приехать также игроки из сборной Казахстана.
Казахстанский клуб «Барыс» практически завершил комплектование в линии нападения. Предположим, что будут подписаны еще пара легионеров и несколько игроков сборной Казахстана. Версия обновленного состава — в материале корреспондента Vesti.kz.
В межсезонье «Барыс» потерял некоторых силовых форвардов и стал выглядеть не так мощно, как в последних сезонах. С другой стороны, уход игроков основного состава дает шанс резервистам проявить себя. Например, молодому центрфорварду Саяну Данияру, который даже успел съездить с национальной сборной на чемпионат мира в Ригу.
Есть еще пара хоккеистов, чье появление не должно удивлять.
В остальном все
Первая тройка
Мэтт Фрэттин — Коди Куник — Якоб Лилья.
Вторая тройка
Никита Михайлис — Кертис Волк — Роман Старченко.
Третья тройка
Кирилл Савицкий — Аркадий Шестаков — Егор Петухов.
Четвертая тройка
Саян Данияр — Дмитрий Гурков — Алихан Асетов.