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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Прикупим еще легионеров, или как будет выглядеть «Барыс» в атаке в новом сезоне КХЛ

Должны приехать также игроки из сборной Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» практически завершил комплектование в линии нападения. Предположим, что будут подписаны еще пара легионеров и несколько игроков сборной Казахстана. Версия обновленного состава — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В межсезонье «Барыс» потерял некоторых силовых форвардов и стал выглядеть не так мощно, как в последних сезонах. С другой стороны, уход игроков основного состава дает шанс резервистам проявить себя. Например, молодому центрфорварду Саяну Данияру, который даже успел съездить с национальной сборной на чемпионат мира в Ригу.

Есть еще пара хоккеистов, чье появление не должно удивлять. Во-первых, это Кирилл Савицкий, смотревшийся неплохо на мировом турнире, где отметился голевой передачей. Во-вторых, Артем Лихотников, забивший два гола Италии. До контрактов пока дело не дошло, но оба подошли бы «Барысу», поскольку в команде есть определенный дефицит исполнителей их плана.

В остальном все более-менее предсказуемо. Только приход новых легионеров может повлиять на ситуацию и подвинуть Якоба Лилью с Романом Старченко по ротации. Места других исполнителей выглядят стабильнее — лишь серьезные травмы или откровенно провальная игра выведет их из состава. У «Барыса» не так много вариантов для замен в тройках.

«Барыс» — 2021/2022

Первая тройка

Мэтт Фрэттин — Коди Куник — Якоб Лилья.

Вторая тройка

Никита Михайлис — Кертис Волк — Роман Старченко.

Третья тройка

Кирилл Савицкий — Аркадий Шестаков — Егор Петухов.

Четвертая тройка

Саян Данияр — Дмитрий Гурков — Алихан Асетов.

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