«Даже в маске меня узнают». Капитан «Барыса» Даррен Диц — о конфузе в Шымкенте, уходе партнеров и самом злом игроке
Поделился хоккеист и знакомством с тенге.
Поделился хоккеист и знакомством с тенге.
Капитан «Барыса» Даррен Диц совершил небольшой вояж по Казахстану, но успел попасть в забавную ситуацию с подозрением «игры на деньги». Помимо этого, один из самых дорогих игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), высказался о партнерах по команде и рассказал о «слабостях» столичной дружины.
Обо всем об этом — в интервью корреспонденту Vesti.kz, которое было записано до сенсационных побед в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в Латвии.
— Вы в отпуске успели совершить путешествие. Где побывали?
— Можно сказать, что такое у меня в первый раз. Я бывал в Алматы, а вот в Шымкенте, Туркестане и Актау был впервые.
— Даррен, вы не первый год в Казахстане, но, я думаю, было понятно, что вы из другой страны. Не случались за время этого вояжа
— Да нет, такого не было. (смеется) Но когда я был в Шымкенте, то во время прогулки в парке я увидел мужчин, которые играют в шахматы. А мне ведь тоже нравится играть в шахматы. Я наблюдал за ними, за их партией и хотел предложить, что я тоже могу с ними сыграть.
Но я постеснялся. Побоялся, что они играют на деньги, ведь я рассчитывал на бесплатный матч. Может быть, передо мной они показывали не самую лучшую игру, чтобы когда я сел играть, выиграть у меня. Наверно, я зря стеснялся. Мне надо было быть смелее и попроситься играть. Но я этого не сделал.
— Даррен, немного странный вопрос. Не первый год в Казахстане, а уже привыкли пересчитывать валюты между собой?
— Я уже четыре года живу в Казахстане. Тенге я уже хорошо знаю.
— Сравниваете цены?
— Бывает. Например, сравнивал цены в Шымкенте и Астане. Но только тенге на тенге, а не на доллары.
— И где вышло дороже?
— Конечно, в столице. Я уже привык к жизни в Казахстане, поэтому неудобных или неловких ситуаций практически не бывает.
— А удалось полноценно отдохнуть перед чемпионатом мира? Отпуск был коротким, но насыщенным.
— Я был всего десять дней в путешествии по Казахстану, но я наслаждался каждой минутой. Это было классно. Была приятная погода. Особенно в Шымкенте и Алматы. Настоящий полноценных отдых, который помогает полностью восстановиться. Когда ты заходишь в ресторан, заказываешь блюдо, то тебе не нужно задумываться, узнают ли тебя… Чувствуешь себя как простой человек в отпуске.
— В
— Даже маска не помогает скрывать мое лицо. Но мне нравится, когда люди подходят и хотят сфотографироваться. Я делаю это с удовольствием. Но когда я поехал на юг, то меня меньше людей узнавало, и я почувствовал себя обычным человеком.
— Даррен, за финалом Кубка Гагарина следили? Стал ли неожиданностью состав финалистов? И что думаете о победе «Авангарда»?
— Сложно сказать, ведь обе команды очень сильные. Они играли очень дисциплинированно. Мне сложно было бы сделать ставку на
У «Авангарда» были такие моменты. Кажется мне, это произошло в пятом матче, когда они пропустили в самом конце матча, но выиграли встречу в овертайме, забив в меньшинстве. Наверное, это и был момент, когда в серии все сильно изменилось.
— А если вернуться к «Барысу». Что нужно изменить, чтобы повторить успех «Авангарда»? Омская команда — это наш региональный конкурент, а тут взяли и выиграли главный приз, к которому стремится и «Барыс». Не хочется думать, что предел нашего клуба — это первый круг
— Для каждой команды важно попасть в
Завершившимся недавно сезоном мы не довольны. Не удовлетворены. Но сейчас им доволен может быть только «Авангард», потому что именно он выиграл трофей. Самое главное в
— Даррен, контракт заканчивается. А что нужно сделать «Барысу», чтобы Даррен Диц остался? Кроме финансовых условий, которые вы будете обговаривать с клубом, что еще нужно обеспечить, чтобы условные «Металлург» или «Ак Барс» не смогли рассчитывать на твое согласие?
— Я понимаю, что это бизнес. И для меня, и для клуба. Есть много нюансов, но я считаю, что Казахстан — это мой первый дом, я бы сказал, ведь большую часть времени я провожу здесь. Рад быть частью этой команды и я хочу с ней остаться. У меня нет планов по переезду.
— Все устаивает?
— Конечно. Абсолютно.
— А тогда такой момент. Для каждого спортсмена важны трофеи. Это Кубок Гагарина или победа в регулярном чемпионате. Понимаю, дом, но ведь годы идут, а можно ничего и не выиграть.
— Как я отвечаю на такой вопрос? Есть игроки, которые ищут хорошие команды, чтобы
— Впереди чемпионат мира. Цель одна — попасть в четвертьфинал турнира. Вылетать никто не будет. Как настроиться на турнир, где борьба будет краткосрочной, а задачи — высокими?
— Мы к каждому матчу готовимся одинаково. И не важно, кто соперник. Будем играть, чтобы выиграть, и не переживаем, если проиграем. Мы играем спокойно. Полны сил. Наша цель — представить страну с лучшей стороны. С таким менталитетом и с нашей сильнейшей игрой, я уверен, у нас будет хороший результат.
— На чемпионате мира будут хорошо знакомые игроки из КХЛ, с которыми играли и боролись. Другие исполнители из Европы и Северной Америки. Возможно, это будет банально, но насколько реально Казахстану выйти из группы, оценив все составляющие?
— Мы способны бороться за попадание в четверку сильнейших. Я знаю уровень НХЛ и КХЛ. Уровень чемпионата мира будет примерно между этими двумя лигами. То есть достаточно высоким. Но для ребят это шанс получить удовольствие от хоккея и показать себя.
— Присоединится к сборной Казахстана Виктор Сведберг, который очень заметен в «Барысе». Что может дать национальной команде такой универсальный и продуктивный хоккеист?
— Это очень круто! Последние
— Хенрик Карлссон много лет в «Барысе». Ожидают, что каждый сезон станет для него последним, а он снова продлевает контракт. Расскажите об отношении в раздевалке к такому ветерану команды.
— Я не знаю «Барыс» без Хенрика. Он всегда был здесь — с первого моего дня в клубе. Он спокойный человек в раздевалке, который дает команде свой опыт. Это очень важно, ведь мы играем практически через день. И то, как переживаем победу или поражение, как сохраняем фокус на игре, это очень существенно. Мы все знаем, как Хенрик играет в воротах.
Мы ждем его
— Не раз камера вылавливала моменты, когда Карлссон злобно смотрит на полевых игроков, когда они ошибаются. Что самое злобное он может сказать в этот момент? Он вроде и спокойный, но его взгляд убивает.
— Самое смешное, что когда он кричит, мы часто не можем разобрать слов. Ясно, что он зол. Играет Хенрик очень эмоционально, но никто не понимает, что он кричит после наших промахов.
— А кто в раздевалке самый злой? После Хенрика. Возможно, это Роман Старченко?
— Нет, это не Роман. Скорее всего, мне нужно назвать себя.
— Мы разобрались с самыми требовательными и злыми, а кто самый веселый?
— Наверное, это Егор Петухов. Он всегда веселый. Любит шутить. Позитивный парень. Конечно, в течение игры мы не шутим и серьезно относимся к делу, но тренировка — это другое. Тут атмосфера иная, и я бы выделил Петухова.
— Из «Барыса» могут уйти игроки, у которых заканчиваются контракты. С некоторыми играете не первый сезон, а кого хотели бы оставить? Сократим список до трех человек.
— Я не буду отвечать, ведь это не под моим контролем. Это бизнес. Хорошие игроки уходят, но на их место могут приехать другие хорошие игроки.
— Три лучших игрока сезона?
— Мне не очень нравятся такие вопросы. В команде у каждого игрока есть роль, и каждая очень важна. Без одного из них, или даже двух, мы не будем побеждать. Например, ты вышел в большинстве и сделал свою работу, а в меньшинстве не смогли ничего сделать…
Тогда мы проигрываем. Тогда какая разница, кто и что сделал? Это не победа. И наоборот, когда мы выигрываем, каждый делает свой вклад в этот успех. Поэтому в команде каждый игрок важен. Нельзя назвать одного или трех хоккеистов, которые были бы важнее остальных.
Жигер Абенов