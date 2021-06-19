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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» примет участие в чемпионате КХЛ сезона-2021/22

Дальневосточники примут участие в чемпионате КХЛ сезона 2021/22, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккейный клуб «Адмирал» подписал соглашения с игроками и начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/18.

Это означает выполнение условий дорожной карты по допуску к участию в сезоне 2021/22. Полный расчёт будет произведён до 31 июля текущего года, срок был утверждён Советом директоров КХЛ 31 марта 2021. Лига открывает «Адмиралу» доступ в ЦИБ. Таким образом, клуб сможет подписывать игроков.

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«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/14, наилучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/21 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.

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