«Адмирал» примет участие в чемпионате КХЛ сезона-2021/22
Дальневосточники примут участие в чемпионате КХЛ сезона 2021/22, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Дальневосточники примут участие в чемпионате КХЛ сезона 2021/22, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Хоккейный клуб «Адмирал» подписал соглашения с игроками и начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/18.
Это означает выполнение условий дорожной карты по допуску к участию в сезоне 2021/22. Полный расчёт будет произведён до 31 июля текущего года, срок был утверждён Советом директоров КХЛ 31 марта 2021. Лига открывает «Адмиралу» доступ в ЦИБ. Таким образом, клуб сможет подписывать игроков.
«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/14, наилучшим достижением был выход в первый раунд