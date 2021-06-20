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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

На лучшего бомбардира чемпионата Беларуси претендуют три клуба КХЛ

Лучший бомбардир и снайпер белорусской Экстралиги Андрей Феклистов, выступающий за солигорский «Шахтёр», попал в сферу интересов трёх клубов КХЛ, сообщает «Белорусский хоккей».

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Интерес к россиянину проявляют минское «Динамо», «Сочи» и ХК «Адмирал», который вернулся в КХЛ после годичного отсутствия.

В прошедшем сезоне Экстралиги Феклисов провёл 44 матча и набрал 51 очко: забросил 22 шайбы и отдал 29 результативных передач. Это позволило ему стать лучшим снайпером и бомбардиром не только «Шахтёра», но и всей Экстралиги. В плей-офф на счету игрока девять очков (5+4) в семи играх.

По итогам регулярного чемпионата «Шахтёр» занял второе место в таблице и вышел в плей-офф, где дошёл до полуфинала. В ½ финала Экстралиги клуб из Солигорска уступил «Гомелю» 1−4.

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