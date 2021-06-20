На лучшего бомбардира чемпионата Беларуси претендуют три клуба КХЛ

Интерес к россиянину проявляют минское «Динамо», «Сочи» и ХК «Адмирал», который вернулся в КХЛ после годичного отсутствия.



В прошедшем сезоне Экстралиги Феклисов провёл 44 матча и набрал 51 очко: забросил 22 шайбы и отдал 29 результативных передач. Это позволило ему стать лучшим снайпером и бомбардиром не только «Шахтёра», но и всей Экстралиги. В плей-офф на счету игрока девять очков (5+4) в семи играх.