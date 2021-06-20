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15:50 (мск), источник: Sports.Ru

«Барыс» объявил об уходе Яковлева, Клещенко, Каратаева и Саяна Данияра

«Барыс» объявил, что четыре игрока из системы клуба продолжат карьеру в других командах.

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Источник: РИА "Новости"

По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с вратарем Денисом Каратаевым.

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Соглашения об отказе от подписания контракта заключены с защитником Никитой Клещенко, а также нападающими Саяном Данияром и Андреем Яковлевым. Все трое не приняли предоставленные ранее квалификационные предложения.

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