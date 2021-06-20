«Барыс» объявил об уходе Яковлева, Клещенко, Каратаева и Саяна Данияра
«Барыс» объявил, что четыре игрока из системы клуба продолжат карьеру в других командах.
«Барыс» объявил, что четыре игрока из системы клуба продолжат карьеру в других командах.
По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с вратарем Денисом Каратаевым.
Соглашения об отказе от подписания контракта заключены с защитником Никитой Клещенко, а также нападающими Саяном Данияром и Андреем Яковлевым. Все трое не приняли предоставленные ранее квалификационные предложения.