Текущие события
Хоккей. НХЛ
21.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
18.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Хоккей. НХЛ
19.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
32
Хоккей. НХЛ
22.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
17:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голкипер Тэйлор хочет продлить контракт с минским «Динамо»

35-летний белорусский вратарь Дэнни Тэйлор сообщил, что не хочет завершать карьеру.

Наверх
Источник: Reuters

Натурализованный голкипер заявил, что не рассматривает иные предложения и хочет продлить контракт с минским «Динамо» и продолжить выступление за сборную Белоруссии.

В минувшем сезоне Тэйлор провел 12 матчей за минское «Динамо», при коэффициенте надежности 3,40 и 87,7% отраженных бросков. На чемпионате мира в Риге Дэнни провел 3 поединка и отметился коэффициентом надежности 1,80 с процентом отраженных бросков 94,1%.

Он был включен в тройку лучших игроков сборной Белоруссии на ЧМ-2021.

Читайте также
 Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
Жест Роналду с заменой газировки на воду стоил американскому гиганту 4 миллиарда долларов
В Дании признали форму сборной России самой красивой на Евро
Марио Фернандес вернулся в общую группу перед матчем с Данией
Стали известны возможные соперники России в 1/8 финала плей-офф
Тренер и игроки сборной Дании: Мы выйдем и победим Россию
Российский пилот стал последним на Гран-при Франции «Формулы-1»
Италия играет с Уэльсом на Евро-2020 (трансляция)
«Милан» хочет подписать нападающего сборной Украины
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь