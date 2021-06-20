Голкипер Тэйлор хочет продлить контракт с минским «Динамо»

Натурализованный голкипер заявил, что не рассматривает иные предложения и хочет продлить контракт с минским «Динамо» и продолжить выступление за сборную Белоруссии.

В минувшем сезоне Тэйлор провел 12 матчей за минское «Динамо», при коэффициенте надежности 3,40 и 87,7% отраженных бросков. На чемпионате мира в Риге Дэнни провел 3 поединка и отметился коэффициентом надежности 1,80 с процентом отраженных бросков 94,1%.