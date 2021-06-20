«Барыс» объявил о переходе одного из открытий ЧМ-2021 и назвал условия контракта
Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контракта с вратарем Никитой Бояркиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контракта с вратарем Никитой Бояркиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Двухстороннее соглашение рассчитано на два года (до 30 апреля 2023 года)», — говорится в сообщении.
Хоккеист является воспитанником карагандинской школы хоккея. Всю свою карьеру он провел в системе «Сарыарки». В прошлом сезоне Бояркин помог своей команде выиграть золотые медали чемпионата Казахстана. Никита сыграл в Pro Ligasy 45 встреч, 33 из них завершил победами, 14 раз вратарь уходил со льда без пропущенных шайб. В среднем он пропускал 1,53 шайбы при 93,66 процента отраженных бросков.
Позже Бояркин стал одним из открытий чемпионата мира в элитном дивизионе. Никита дебютировал в составе национальной сборной Казахстана, выиграл на турнире в Латвии 4 из 6 своих поединка, отразив при этом 92,9 процента бросков.