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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о переходе одного из открытий ЧМ-2021 и назвал условия контракта

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контракта с вратарем Никитой Бояркиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Двухстороннее соглашение рассчитано на два года (до 30 апреля 2023 года)», — говорится в сообщении.

Хоккеист является воспитанником карагандинской школы хоккея. Всю свою карьеру он провел в системе «Сарыарки». В прошлом сезоне Бояркин помог своей команде выиграть золотые медали чемпионата Казахстана. Никита сыграл в Pro Ligasy 45 встреч, 33 из них завершил победами, 14 раз вратарь уходил со льда без пропущенных шайб. В среднем он пропускал 1,53 шайбы при 93,66 процента отраженных бросков.

Позже Бояркин стал одним из открытий чемпионата мира в элитном дивизионе. Никита дебютировал в составе национальной сборной Казахстана, выиграл на турнире в Латвии 4 из 6 своих поединка, отразив при этом 92,9 процента бросков.

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