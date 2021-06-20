«Барыс» объявил об уходе четырех хоккеистов
«Барыс» на своем официальном сайте объявил об уходе четырех хоккеистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Барыс» на своем официальном сайте объявил об уходе четырех хоккеистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Четыре игрока из системы “Барыса” продолжат карьеру в других клубах. По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с вратарем Денисом Каратаевым. Соглашения об отказе от подписания контракта заключены с защитником Никитой Клещенко, а также нападающими Саяном Данияром и Андреем Яковлевым. Все трое не приняли предоставленные ранее квалификационные предложения», — говорится в сообщении.
Ранее «Барыс» объявил о подписании контракта с вратарем сборной Казахстана Никитой Бояркиным.