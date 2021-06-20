«Барыс» объявил об уходе четырех хоккеистов

«Четыре игрока из системы “Барыса” продолжат карьеру в других клубах. По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с вратарем Денисом Каратаевым. Соглашения об отказе от подписания контракта заключены с защитником Никитой Клещенко, а также нападающими Саяном Данияром и Андреем Яковлевым. Все трое не приняли предоставленные ранее квалификационные предложения», — говорится в сообщении.