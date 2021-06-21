«Барыс» заключил контракт с вратарем сборной Казахстана Андреем Шутовым
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с вратарем Андреем Шутовым.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с вратарем Андреем Шутовым.
Двустороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.
В мае Шутов дебютировал в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в Риге. Он сыграл матч против сборной Канады, отразив 32 броска из 35.