Текущие события
Хоккей. НХЛ
22.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Хоккей. НХЛ
19.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
20.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
23.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
17:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барыс» заключил контракт с вратарем сборной Казахстана Андреем Шутовым

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с вратарем Андреем Шутовым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Двустороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В мае Шутов дебютировал в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в Риге. Он сыграл матч против сборной Канады, отразив 32 броска из 35.

 'Бузова — чудовище': звезды спорта — о скандале певицы с Губерниевым
Российская синхронистка взбудоражила соцсети снимком в розовом купальнике
Возрастное ограничение 18+
Борьба за плей-офф: сборная России сыграет с датчанами
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над сборной России
От разгрома до кошмара. Как сборная Россия играет решающие игры?
Тренер сборной Финляндии: Мы можем занять первое место в группе
Лунев покинет «Зенит» этим летом. Стороны не сошлись по зарплате
Путин сегодня в Кремле встретится с президентом ФИФА Инфантино
Главное побоище России с Данией. Наши заканчивали матч всемером
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь