Текущие события
Хоккей. НХЛ
22.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Хоккей. НХЛ
19.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
20.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
23.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководитель «Авангарда» сообщил о сроках начала игры на новой арене

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о целях при приходе в клуб, плюсах пребывания в Балашихе и сроках возвращения на «Арену Омск».

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Леонид Вайсфельд: «После чемпионского сезона “Авангард” возьмет передышку»

— В «Авангарде» поставили перед собой задачу выстроить стратегию развития клуба, которой у него не было. Что мы хотим видеть через три года, через пять, через десять? Сердцевина стратегии — развитие клуба за счёт собственных воспитанников. Для этого нужна хорошая школа — самые талантливые из них будут обучаться в академии клуба. Соответственно, нужен сильный бренд, чтобы люди знали, что такое «Авангард». Часть стратегии мы реализовали, открыв академию в Омске и её филиал в Балашихе.

Игра в Балашихе? Логистика стала проще — летать на матчи из Москвы гораздо легче и дешевле, чем из Омска.

В плане выручки от продажи билетов мы, безусловно, потеряли, но в то же время приобрели новую лояльную аудиторию. Так что при всех очевидных минусах и трагичности ситуации в плане развития бренда и вывода его на федеральный уровень в вынужденном переезде можно найти и положительные моменты. Хотя мы, безусловно, с нетерпением ждём возвращения команды в Омск, так как «Авангард» должен играть дома.

Ставим задачу начать сезон-2022/23 на новой арене.
Александр Крылов
Председатель Совета директоров «Авангарда»

Стратегия развития КХЛ предполагает, что домашняя арена должна вмещать не менее 12 тысяч зрителей, такие параметры мы и заложили. В Омске хоккей любят, поэтому в теории могли бы построить и 20-тысячник, но нет финансовых возможностей. Ещё одна причина того, что остановились на 12 тысячах: дворец большей вместимости предполагает и увеличенный размер общей территории, а новая арена строится на месте старой, — приводит слова Крылова «Большой спорт».

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Ни героев, ни славы. Украина проиграла в решающем для себя матче
России будет сложно забить. Шмейхель — не просто сын легенды
Италия не выиграет Евро. Манчини заплатит за неуважение к России
Главные события старта Кубка Америки: голы Неймара и Месси
Тебас: Чтобы удержать Месси, «Барсе» придется урезать зарплаты
Сборная Бельгии играет с Финляндией на Евро-2020 (трансляция)
Сборная Нидерландов разгромила северомакедонцев в матче Евро
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь