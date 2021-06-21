Руководитель «Авангарда» сообщил о сроках начала игры на новой арене

— В «Авангарде» поставили перед собой задачу выстроить стратегию развития клуба, которой у него не было. Что мы хотим видеть через три года, через пять, через десять? Сердцевина стратегии — развитие клуба за счёт собственных воспитанников. Для этого нужна хорошая школа — самые талантливые из них будут обучаться в академии клуба. Соответственно, нужен сильный бренд, чтобы люди знали, что такое «Авангард». Часть стратегии мы реализовали, открыв академию в Омске и её филиал в Балашихе.

Игра в Балашихе? Логистика стала проще — летать на матчи из Москвы гораздо легче и дешевле, чем из Омска.

В плане выручки от продажи билетов мы, безусловно, потеряли, но в то же время приобрели новую лояльную аудиторию. Так что при всех очевидных минусах и трагичности ситуации в плане развития бренда и вывода его на федеральный уровень в вынужденном переезде можно найти и положительные моменты. Хотя мы, безусловно, с нетерпением ждём возвращения команды в Омск, так как «Авангард» должен играть дома.

Ставим задачу начать сезон-2022/23 на новой арене. Александр Крылов Председатель Совета директоров «Авангарда»