Эксперт оценил нового голкипера «Барыса» и назвал его главную проблему

«“Барыс” приобрел вратаря Никиту Бояркина из “Сарыарки”. Участник последнего чемпионата мира будет бороться с Йони Ортио за место в составе, получать необходимый опыт, чтобы на следующем ЧМ помочь команде сохранить место в группе сильнейших. Бояркину 22 года, в этом сезоне он попал в тройку лучших хоккеистов страны, где были два представителя КХЛ — Роман Старченко и Никита Михайлис. Организаторы голосования оценили игру голкипера на чемпионате мира в Риге. Напомним, что казахстанцев подвел Хенрик Карлссон, отказавшись от выступления в Латвии из-за того, что его не устроило новое контрактное предложение “Барыса”. Он поступил плохо, но когда раздаешь паспорта непонятно кому, то нужно быть готовым к подобной ситуации.



Бояркин получил свой шанс и воспользовался им. Если поначалу Никита и волновался, то быстро пришел в себя. Именно он стал главным героем победных матчей над Германией и Финляндией, волнение не помешало здорово отработать на буллитах во встрече с Латвией. Казахстан едва не попал в плей-офф (вместо Канады), поражение от Норвегии было не вратарским, так что Никита заслужил лестные слова.



Новичок “Барыса” — чемпион ВХЛ, правда, в сезоне-2018/19 провел только один матч в плей-офф за “Сарыарку”. Нехватка опыта — главная проблема. Сверкнуть на чемпионате мира может любой, но стать вратарем уровня КХЛ гораздо тяжелей, а Бояркин до этого момента метался между высшей лигой и чемпионатом Казахстана. Но все равно, пусть лучше свой набирается опыта, чем ждать какого-то иностранца и вручать ему паспорт. Бояркин не кинет в последний момент, кроме того, ему всего 22 года, если все пойдет отлично, Казахстан получит сильного вратаря на долгие годы», — считает Шевченко.