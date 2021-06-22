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18:11 (мск), источник: Sports.Ru

Ротенберг стал гендиректором СКА: «Изменения в структуре руководства направлены на достижение максимальных результатов»

В структуре управления СКА произошли изменения, информирует официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В соответствии с решением совета директоров клуба глава штаба Роман Ротенберг назначен на должность генерального директора.

Андрей Точицкий переходит на должность исполнительного директора.

«За 10 лет СКА стал лидером Континентальной хоккейной лиги по результатам на льду, по уровню коммерческих доходов, по количеству игроков, подготовленных для сборных России разных возрастов страны.

При всесторонней поддержке группы компаний “Газпром” клуб завоевал два Кубка Гагарина, дважды выигрывал Кубок Континента, шесть раз подряд выходил в финал Западной конференции.

В будущем перед СКА стоят еще более амбициозные спортивные и коммерческие задачи, и изменения в структуре руководства клуба направлены на достижение максимальных результатов по всем направлениям», — говорится в сообщении клуба.

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