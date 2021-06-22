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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-директора нижегородского «Торпедо» объявили в международный розыск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Бывший гендиректор нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Ян Голубовский, обвиняемый в присвоении 17 миллионов рублей, объявлен в международный розыск.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«Голубовский объявлен в международный розыск, потому что не являлся в судебные заседания», — заявил собеседник агентства.

Как следует из картотеки Советского районного суда Нижнего Новгорода, Голубовский не явился на заседания суда 17 и 18 июня, его не было и на заседании 22 июня.

По данным следствия, Голубовский и бывший исполнительный директор ХК «Торпедо» Сергей Малютин присвоили около 17 миллионов рублей из средств клуба. Также в присвоении средств клуба обвиняется финансовый директор Наталья Еремина. В августе 2020 года Малютин был осужден на 4 года условно и оштрафован на 200 тысяч рублей. Дело Голубовского и Ереминой по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) с мая 2020 года рассматривается Советским районным судом.

Голубовский сменил Виктора Харитонова на посту генерального директора нижегородского «Торпедо» в апреле 2018 года, до этого в марте 2018 года он был назначен на пост генерального менеджера нижегородского клуба. Голубовский в бытность игроком защищал цвета магнитогорского «Металлурга», петербургского СКА, московского ЦСКА, новосибирской «Сибири», череповецкой «Северстали» и «Рязани».

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