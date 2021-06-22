Экс-директора нижегородского «Торпедо» объявили в международный розыск

Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«Голубовский объявлен в международный розыск, потому что не являлся в судебные заседания», — заявил собеседник агентства.

Как следует из картотеки Советского районного суда Нижнего Новгорода, Голубовский не явился на заседания суда 17 и 18 июня, его не было и на заседании 22 июня.

По данным следствия, Голубовский и бывший исполнительный директор ХК «Торпедо» Сергей Малютин присвоили около 17 миллионов рублей из средств клуба. Также в присвоении средств клуба обвиняется финансовый директор Наталья Еремина. В августе 2020 года Малютин был осужден на 4 года условно и оштрафован на 200 тысяч рублей. Дело Голубовского и Ереминой по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) с мая 2020 года рассматривается Советским районным судом.