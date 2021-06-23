Экс-директора клуба КХЛ «Торпедо» объявили в международный розыск

«Голубовский объявлен в международный розыск, потому что не являлся в судебные заседания», — сказал собеседник агентства.

В картотеке Советского районного суда Нижнего Новгорода отмечается, что бывший функционер не явился на три заседания суда, которые должны были пройти 17, 18 и 22 июня.

По данным следствия, Голубовский, бывший исполнительный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Сергей Малютин и финансовый директор Наталья Еремина незаконно присвоили около 17 млн рублей из средств клуба. В августе 2020 года Малютин получил четыре года условно и штраф на 200 тысяч рублей.