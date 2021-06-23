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13:13 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-директора клуба КХЛ «Торпедо» объявили в международный розыск

Бывший гендиректор нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Ян Голубовский объявлен в международный розыск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

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Источник: РИА "Новости"

«Голубовский объявлен в международный розыск, потому что не являлся в судебные заседания», — сказал собеседник агентства.

В картотеке Советского районного суда Нижнего Новгорода отмечается, что бывший функционер не явился на три заседания суда, которые должны были пройти 17, 18 и 22 июня.

По данным следствия, Голубовский, бывший исполнительный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Сергей Малютин и финансовый директор Наталья Еремина незаконно присвоили около 17 млн рублей из средств клуба. В августе 2020 года Малютин получил четыре года условно и штраф на 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберт Попов и бывший заместитель председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадий Алешин отправлены на два месяца под домашний арест по делу о растрате.

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