ЦСКА подписал новый контракт с Константином Окуловым

Окулов выступает за ЦСКА в КХЛ с 2017 года, до этого он с 2013 года играл за новосибирскую «Сибирь». Всего за армейцев форвард провел 242 матча в лиге, в которых набрал 172 очка (74 шайбы + 98 передач). Вместе с ЦСКА Окулов завоевал Кубок Гагарина в 2019 году, а в минувшем сезоне дошел до финала плей-офф КХЛ.