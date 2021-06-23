ЦСКА подписал новый контракт с Константином Окуловым
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ЦСКА подписал новый контракт с хоккеистом команды Константином Окуловым, сообщается на официальном сайте армейского клуба КХЛ.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ЦСКА подписал новый контракт с хоккеистом команды Константином Окуловым, сообщается на официальном сайте армейского клуба КХЛ.
Новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано еще на два года.
Окулов выступает за ЦСКА в КХЛ с 2017 года, до этого он с 2013 года играл за новосибирскую «Сибирь». Всего за армейцев форвард провел 242 матча в лиге, в которых набрал 172 очка (74 шайбы + 98 передач). Вместе с ЦСКА Окулов завоевал Кубок Гагарина в 2019 году, а в минувшем сезоне дошел до финала