Канадский форвард Тэйлор Бек перешел в ХК «Динамо-Минск»

Тэйлор Бек начинал карьеру в канадских юниорских лигах, выступая за «Ниагара Фоллс Тандер» и «Гелф Шторм». В АХЛ дебютировал за «Милуоки Эдмиралс» в сезоне 2010/11. В 2009-м был выбран на драфте НХЛ «Нэшвилл Предаторз» в третьем раунде под 70-м номером, а в сезоне 2012/13 дебютировал в составе «хищников».

Всего в НХЛ Тэйлор Бек сыграл 92 матча: за «Нэшвилл Предаторз» (85), «Нью-Йорк Айлендерс» (2), «Эдмонтон Ойлерз» (3) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2), набрав в них 23 очка (11+12).

В трех последних клубах результативными баллами не отмечался, играя в основном в АХЛ. Во второй по силе заокеанской лиге в его активе 299 матчей и 231 (80+151) очко.

В сезоне 2017/18 канадец дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста». Затем в его карьере были «Куньлунь Ред Стар», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург». В плей-офф-2019 Тэйлор Бек стал лучшим бомбардиром «Авангарда»: 20 (4+16) очков в 16 матчах. Тогда нападающий набирал результативные баллы в 10 играх подряд, а «ястребы» дошли до финала, уступив в решающей серии ЦСКА (0−4).