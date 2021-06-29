Самый талантливый юниор? Как «Барыс» может потерять еще одного казахстанского хоккеиста

Молодой игрок перебрался в систему «Барыса» несколько лет назад из Усть-Каменогорска, а сейчас стучится в основной состав. 20-летний нападающий успел набрать первые очки в КХЛ и клуб сделал ему новое предложение, но, скорее всего, он ищет иные варианты. Более выгодные.
Возможно, что это не совсем верное решение. Почему? Во-первых, практически все успехи Мусорова остались в молодежном хоккее, а пару шайб за «Барыс» вряд ли вызовут серьезный спрос. Во-вторых, готов ли сам игрок брать на себя хоть какую-то ответственность. Кажется, что во взрослом хоккее он еще не адаптировался.
С другой стороны, есть примеры, когда яркие игроки из молодежной сборной в «Барысе» так и не заиграли. Или не проявили себя, или шанса не дали. А Мусоров умеет играть. Два переломных гола из прошлого сезона тут уже в плюс идут. Ошибается в обороне? Помнится, что Никита Михайлис тоже трудный путь прошел.
Это сейчас он бомбардир, а был момент, когда за результативные ошибки его отправляли в резерв. Но «десятка» пережил сложный этап в карьере, а теперь — одна из первых скрипок. Другой пример — Кирилл Панюков. Он тоже когда-то был лидером молодежной сборной, а затем не мог адаптироваться в мужском хоккее.
Один результативный сезон все изменил в лучшую сторону — форвард перебрался в «Ак Барс». Если «Барыс» не удержит Мусорова, то потом, когда нападающий раскроется, вряд ли сможет заявлять права на него. Казахстанский клуб не раз доказывал, что может жертвовать развитием молодежи ради результата.
К цели идут на плечах легионеров, которые не всегда сердцем болеют за клуб, а ждут контракт «пожирнее». Могут позволить себе не выложиться, когда это нужно будет больше всего. А ведь в «Барысе» есть интересная молодежь, на которой не нужно экономить. И это не только Мусоров.
Вокруг них нужно строить команду, чтобы была смена поколений. Иначе наступит неожиданное «завтра», а за помощью снова придется обратиться к легионерам. А это не дешево, и не все они способны играть на предполагаемом уровне. Надеемся, что «Барыс» сможет удержать едва ли не главного таланта поколения в казахстанском хоккее.
Помимо Мусорова только у одного игрока из состава «Барыса», которым казахстанская команда играла в прошлом сезоне КХЛ, еще не определена карьера. Несколько ушедших игроков смогут в новом сезоне турнира побороться за Кубок Гагарина.