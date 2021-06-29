Самый талантливый юниор? Как «Барыс» может потерять еще одного казахстанского хоккеиста

Молодой игрок перебрался в систему «Барыса» несколько лет назад из Усть-Каменогорска, а сейчас стучится в основной состав. 20-летний нападающий успел набрать первые очки в КХЛ и клуб сделал ему новое предложение, но, скорее всего, он ищет иные варианты. Более выгодные.

Возможно, что это не совсем верное решение. Почему? Во-первых, практически все успехи Мусорова остались в молодежном хоккее, а пару шайб за «Барыс» вряд ли вызовут серьезный спрос. Во-вторых, готов ли сам игрок брать на себя хоть какую-то ответственность. Кажется, что во взрослом хоккее он еще не адаптировался.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1a905b2c37e9c0c84e2f8deaba0a71d8_hd/q717465/b6c07df20c0dcd0ef682ce37e1755f94/4780647757?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С другой стороны, есть примеры, когда яркие игроки из молодежной сборной в «Барысе» так и не заиграли. Или не проявили себя, или шанса не дали. А Мусоров умеет играть. Два переломных гола из прошлого сезона тут уже в плюс идут. Ошибается в обороне? Помнится, что Никита Михайлис тоже трудный путь прошел.

Это сейчас он бомбардир, а был момент, когда за результативные ошибки его отправляли в резерв. Но «десятка» пережил сложный этап в карьере, а теперь — одна из первых скрипок. Другой пример — Кирилл Панюков. Он тоже когда-то был лидером молодежной сборной, а затем не мог адаптироваться в мужском хоккее.

Один результативный сезон все изменил в лучшую сторону — форвард перебрался в «Ак Барс». Если «Барыс» не удержит Мусорова, то потом, когда нападающий раскроется, вряд ли сможет заявлять права на него. Казахстанский клуб не раз доказывал, что может жертвовать развитием молодежи ради результата.

К цели идут на плечах легионеров, которые не всегда сердцем болеют за клуб, а ждут контракт «пожирнее». Могут позволить себе не выложиться, когда это нужно будет больше всего. А ведь в «Барысе» есть интересная молодежь, на которой не нужно экономить. И это не только Мусоров.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ba42772911d9392c94b61761863dd5ac_hd/q762133/a44d65d8d49e357f5616e57845098cb7/4780647771?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вокруг них нужно строить команду, чтобы была смена поколений. Иначе наступит неожиданное «завтра», а за помощью снова придется обратиться к легионерам. А это не дешево, и не все они способны играть на предполагаемом уровне. Надеемся, что «Барыс» сможет удержать едва ли не главного таланта поколения в казахстанском хоккее.