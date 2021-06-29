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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нападающий «Авангарда» наполнил Кубок Гагарина окрошкой: видео

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов привез Кубок Гагарина в родной Челябинск, где поел из него окрошки.

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В минувшем сезоне «Авангард» стал обладателем трофея, обыграв в финале турнира московский ЦСКА. Зернов на минувших выходных посетил Челябинск, куда привез завоеванный трофей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка хоккеиста Альбина Королева показала в stories Instagram, как Зернов готовит окрошку на квасе прямо в кубке.

В плей-офф Кубка Гагарина Зернов провел 24 матча, в которых набрал шесть очков (2+4).

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