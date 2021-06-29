Нападающий «Авангарда» наполнил Кубок Гагарина окрошкой: видео

В минувшем сезоне «Авангард» стал обладателем трофея, обыграв в финале турнира московский ЦСКА. Зернов на минувших выходных посетил Челябинск, куда привез завоеванный трофей.

Девушка хоккеиста Альбина Королева показала в stories Instagram, как Зернов готовит окрошку на квасе прямо в кубке.