Нападающий «Авангарда» наполнил Кубок Гагарина окрошкой: видео
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов привез Кубок Гагарина в родной Челябинск, где поел из него окрошки.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов привез Кубок Гагарина в родной Челябинск, где поел из него окрошки.
В минувшем сезоне «Авангард» стал обладателем трофея, обыграв в финале турнира московский ЦСКА. Зернов на минувших выходных посетил Челябинск, куда привез завоеванный трофей.
Девушка хоккеиста Альбина Королева показала в stories Instagram, как Зернов готовит окрошку на квасе прямо в кубке.
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