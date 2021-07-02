«Авангард» выложил чемпионский ролик с голосом «Дэдпула» Петром Гланцем
«Авангард» вспомнил события прошедшего сезона КХЛ.
АвангардКХЛ: таблица и календарь
«Авангард» вспомнил события прошедшего сезона КХЛ.
Омский клуб опубликовал видеоролик, посвященный выступлению команды в
Закадровый голос принадлежит актеру дубляжа Петру Гланцу, который является русским голосом Райана Рейнольдса.
Он озвучивал героев таких фильмов, как «Дэдпул», «Трансформеры», «Такси», «Железный человек», «Мальчишник в Вегасе» и других.
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