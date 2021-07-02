«Авангард» выложил чемпионский ролик с голосом «Дэдпула» Петром Гланцем

Омский клуб опубликовал видеоролик, посвященный выступлению команды в плей-офф и победе в розыгрыше Кубка Гагарина.

Закадровый голос принадлежит актеру дубляжа Петру Гланцу, который является русским голосом Райана Рейнольдса.

Он озвучивал героев таких фильмов, как «Дэдпул», «Трансформеры», «Такси», «Железный человек», «Мальчишник в Вегасе» и других.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CiMcBceMNQ4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.