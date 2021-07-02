Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
24.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
25.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
31
Все события
Фоторепортажи
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
20:34 (мск), источник: Sports.Ru

«Авангард» выложил чемпионский ролик с голосом «Дэдпула» Петром Гланцем

«Авангард» вспомнил события прошедшего сезона КХЛ.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Омский клуб опубликовал видеоролик, посвященный выступлению команды в плей-офф и победе в розыгрыше Кубка Гагарина.

Закадровый голос принадлежит актеру дубляжа Петру Гланцу, который является русским голосом Райана Рейнольдса.

Он озвучивал героев таких фильмов, как «Дэдпул», «Трансформеры», «Такси», «Железный человек», «Мальчишник в Вегасе» и других.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом плей-офф «Авангард» снял прямо также с участием Петра Гланца.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
«Третий брат Кличко»: фанаты смеются над выступлением Черчесова
Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии
Футбольный скандал: «Чайка» за договорные матчи исключена из ФНЛ
Два российских теннисиста в 1/8 Уимблдона впервые с 2008 года
Тренер «Зенита» по физподготовке: Дзюба может играть года три
«Спартак» выкупил права на футболиста Виктора Мозеса
УЕФА запретил крымским клубам участвовать в европейских турнирах
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь