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16:02 (мск), источник: Sports.Ru

ЦСКА объявил о контракте с Григоренко на 3 года

ЦСКА официально объявил о подписании контракта с форвардом Михаилом Григоренко.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения 27-летнего хоккеиста рассчитан на 3 года. Сообщалось, что зарплата Михаила составит 210 млн рублей (70 млн рублей за сезон).

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2020/21 Григоренко провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Коламбус» и набрал 12 (4+8) очков. Ранее он уже играл за ЦСКА в КХЛ с 2017 по 2020 год.

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