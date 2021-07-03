ЦСКА объявил о контракте с Григоренко на 3 года

Срок соглашения 27-летнего хоккеиста рассчитан на 3 года. Сообщалось, что зарплата Михаила составит 210 млн рублей (70 млн рублей за сезон).

В сезоне-2020/21 Григоренко провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Коламбус» и набрал 12 (4+8) очков. Ранее он уже играл за ЦСКА в КХЛ с 2017 по 2020 год.