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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Может стать настоящим открытием, или кого хочет подписать «Барыс» перед сезоном в КХЛ

Казахстанский защитник Адиль Бекетаев может подписать полноценный контракт с «Барысом» и дебютировать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Некоторые плюсы молодого кандидата, который пригодился бы столичному клубу, в материале корреспондента Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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23-летний игрок прошел серьезную подготовку в системе «Торпедо» из Усть-Каменогорска, поиграв в МХЛ, ВХЛ и чемпионате страны. Вызывался Бекетаев и в молодежную сборную, где был одним из лидеров. Его партнерами тогда являлись Никита Бояркин, Валерий Орехов и Самат Данияр.

Могут они стать одноклубниками и в «Барысе», если 192-сантиметровый хоккеист покажет свои лучшие качества. Его статистические показатели, а также физические данные с техническим оснащением свидетельствуют от том, что он вполне может закрепиться в столичной команде.

Почему? Только за Дарреном Дицем зарезервировано место в первой паре, а вот за любую другую позицию среди защитников можно навязать конкуренцию. А если учесть, что Бекетаев мог попасть на чемпионат мира в Ригу, то на его перспективы на переход в «Барыс» можно смотреть оптимистично.

Команду покинули габаритные Виктор Сведберг с Никитой Клещенко, а новобранец вполне мог бы их подменить. Бекетаев подкрепляет игру в обороне продуктивными действиями в атаке — еще один плюс казахстанцу. А если он сумеет использовать свои габариты в силовой борьбе, то он просто необходим «Барысу».

Таким образом, полноценный контракт с 23-летним казахстанским защитником не должен стать чем-то неожиданным. Бекетаев может не затеряться в компании игроков, которые заметно его не превосходят в опыте или регалиях. А «Барыс» окажется в выигрыше, ведь ему нужен квалифицированный молодой защитник для ротации. А может быть, для усиления состава.

Напомним, ранее «Барыс» объявил о пробном соглашении с защитником Адилем Бекетаевым.

Также был рассмотрен состав столичного клуба с учетом последних обновлений — ожидаем подписание еще нескольких игроков, чтобы претендовать на выход в розыгрыш Кубка Гагарина.

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