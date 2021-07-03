Может стать настоящим открытием, или кого хочет подписать «Барыс» перед сезоном в КХЛ

23-летний игрок прошел серьезную подготовку в системе «Торпедо» из Усть-Каменогорска, поиграв в МХЛ, ВХЛ и чемпионате страны. Вызывался Бекетаев и в молодежную сборную, где был одним из лидеров. Его партнерами тогда являлись Никита Бояркин, Валерий Орехов и Самат Данияр.

Могут они стать одноклубниками и в «Барысе», если 192-сантиметровый хоккеист покажет свои лучшие качества. Его статистические показатели, а также физические данные с техническим оснащением свидетельствуют от том, что он вполне может закрепиться в столичной команде.

Почему? Только за Дарреном Дицем зарезервировано место в первой паре, а вот за любую другую позицию среди защитников можно навязать конкуренцию. А если учесть, что Бекетаев мог попасть на чемпионат мира в Ригу, то на его перспективы на переход в «Барыс» можно смотреть оптимистично.

Команду покинули габаритные Виктор Сведберг с Никитой Клещенко, а новобранец вполне мог бы их подменить. Бекетаев подкрепляет игру в обороне продуктивными действиями в атаке — еще один плюс казахстанцу. А если он сумеет использовать свои габариты в силовой борьбе, то он просто необходим «Барысу».

Таким образом, полноценный контракт с 23-летним казахстанским защитником не должен стать чем-то неожиданным. Бекетаев может не затеряться в компании игроков, которые заметно его не превосходят в опыте или регалиях. А «Барыс» окажется в выигрыше, ведь ему нужен квалифицированный молодой защитник для ротации. А может быть, для усиления состава.

Напомним, ранее «Барыс» объявил о пробном соглашении с защитником Адилем Бекетаевым.