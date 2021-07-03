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3 июля, источник: Спорт-Экспресс

Вудкрофт: Следующие семь недель будут очень важными для сборной Белоруссии

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о совмещении работы в клубе и сборной Белоруссии.

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Источник: РИА "Новости"

«Проводить два подготовительных сбора вместе будет нелегко, но уверен, что мы справимся. В любом случае, пересечения в подготовке будут. Очень важно, чтобы был хороший результат. Должно быть понятно, что все это мы делаем не зря.

В последние пару недель плотно общаемся с остальными тренерами. Сейчас уже на финальной стадии подготовки к началу сбора. Думаю, что планы работы будут пересекаться. И наша задача избежать разного рода помех. Много игроков нужно просмотреть за это короткое время. Знаю, что весь тренерский штаб готов работать с полной ответственностью. Следующие семь недель будут очень важными для всех нас. Хотим порадовать всех белорусских болельщиков, — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

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