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15:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» подписал контракт с защитником «Бостона» Кемпфером

«Ак Барс» подписал контракт с американским защитником Стивеном Кемпфером, сообщается на официальном сайте казанцев.

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Источник: AP 2021

Соглашение рассчитано на один год.

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Последние три года Кемпфер выступал за «Бостон Брюинз» — в минувшем сезоне он провёл 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+3».

За свою карьеру Стивен Кемпфер провёл 231 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 39 (15+24) очков. В розыгрышах Кубка Стэнли защитник отыграл три встречи за «Бостон» и забросил одну шайбу. В АХЛ на его счету в общей сложности 283 встречи и 121 (32+89) очко за результативность.

В 2007 году Кемпфер был выбран на драфте НХЛ под общим 93-м номером клубом «Анахайм Дакс». Также защитник выступал за «Миннесоту Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду Пантерз».

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